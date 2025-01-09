IQ-тест для інтелектуалів: визначте за малюнком за 5 сек, хто справжня мати

Регулярне розв'язання головоломок перешкоджає зниженню когнітивних здібностей у літньому віці.

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Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки - чудові вправи для мозку, які покращують навички критичного мислення та концентрацію, пише Jagranjosh.

У цій головоломці читачам пропонується зображення, на якому три жінки сваряться через двох дітей. Тільки одна з них є їхньою справжньою матір'ю. Чи зможете ви знайти її за 5 секунд?

Ваш час починається просто зараз!

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Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Ця головоломка перевірить вашу спостережливість та кмітливість.

Якщо ви уважні до деталей, ви зможете визначити справжню матір.

Уважно розгляньте зображення. Знайшовши тонкі підказки, ви зможете швидко розв'язати головоломку.

Експерти стверджують, що розв'язання подібних головоломок допомагає зміцнити здоров'я мозку.

Спробуйте розглянути зображення під різними кутами.

Вітаємо читачів, які розв'язали цю головоломку: у вас найгостріші очі та розум.

А тепер давайте подивимося на відповідь, представлену нижче. Якщо ви уважно придивитеся, то побачите, що в обох дітей така сама родима пляма, як і в жінки - справжньої матері.

Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете спробувати розгадати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого відмінний зір. Серед безлічі предметів потрібно спробувати знайти павука.

Також можна розгадати оптичну ілюзію, де треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді однакові. І потрібно знайти такого суддю, який відрізняється від інших.

А ще в нас є ребус для тих, у кого чудовий зір. На картинці безліч туканів, десь серед них заховався пінгвін. Тварини дуже схожі, що значно ускладнює пошук.

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