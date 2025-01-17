Де хамелеон: тільки люди із "зором мисливця" знайдуть його за 7 секунд

Оптичні ілюзії - це зображення, які кидають виклик вашому сприйняттю і перевіряють навички спостереження.

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Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Оптичні ілюзії можуть стати веселим і захопливим способом дізнатися про роботу нашого мозку, пише Jagranjosh.

Погляньте на зображення нижче. На картинці зображена група папуг. Але вони не самотні.

Серед папуг на картинці на очах у всіх ховається хамелеон. Чи зможете ви помітити його за 7 секунд?

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Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Уважно вивчіть зображення. Чи знайшли ви захованого хамелеона?

Потрібна підказка? Він знаходиться не в лівій частині картинки.

Тепер подивіться ще раз і перевірте, чи зможете ви його виявити.

Скільки з вас успішно знайшли захованого хамелеона?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас орлине око.

Ті, хто все ще шукає його, можуть зупинитися і подивитися на рішення нижче. Якщо ви уважно подивитеся на картинку, то побачите, що хамелеон ховається в правій нижній частині зображення.

Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

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