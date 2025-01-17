Де хамелеон: тільки люди із "зором мисливця" знайдуть його за 7 секунд

Оптичні ілюзії можуть стати веселим і захопливим способом дізнатися про роботу нашого мозку, пише Jagranjosh.
Погляньте на зображення нижче. На картинці зображена група папуг. Але вони не самотні.
Серед папуг на картинці на очах у всіх ховається хамелеон. Чи зможете ви помітити його за 7 секунд?
Ваш час починається просто зараз!
Уважно вивчіть зображення. Чи знайшли ви захованого хамелеона?
Потрібна підказка? Він знаходиться не в лівій частині картинки.
Тепер подивіться ще раз і перевірте, чи зможете ви його виявити.
Скільки з вас успішно знайшли захованого хамелеона?
Вітаємо тих, хто це зробив: у вас орлине око.
Ті, хто все ще шукає його, можуть зупинитися і подивитися на рішення нижче. Якщо ви уважно подивитеся на картинку, то побачите, що хамелеон ховається в правій нижній частині зображення.
Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.
Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.
А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.
Інші ребуси:
- Головоломка для тих, у кого відмінний зір: знайдіть курку серед качок за 7 секунд
- Різдвяний ребус: знайдіть ельфа, що сховався, за 5 секунд
- Тест на IQ із головоломкою: тільки 1% людей можуть знайти краватку-метелика за 5 секунд
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