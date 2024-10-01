До використання чи після: коли краще мити душ розповіли експерти

Варто робити вибір залежно від особистих уподобань, звичок прибирання і, чесно кажучи, від того, що ви запланували на день.

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Експерти розповіли, як мити душову кабінку правильно / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Дискусія про те, чи варто чистити душ до або після його використання, не нова, і стосується таких важливих аспектів, як зручність, гігієна та безпека. Експерти видання BHD поділилися методом, який є об'єктивно кращим варіантом, але в цьому випадку є вагомі аргументи з обох сторін.

Що буде, якщо мити душ після використання?

Переваги миття душу після використання:

Пар і тепло під час душу допомагають розм'якшити бруд, мильний наліт і жир, що полегшує очищення поверхонь без надмірного зусилля. Після використання душу ви можете скористатися сприятливим середовищем для прибирання. Видалення зайвої вологи та мильного нальоту одразу після душу допоможе запобігти появі плісняви та грибка.

Недоліки миття душу після використання:

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Хімічні випари, залежно від продуктів, які ви використовуєте, що є не дуже приємними. Якщо ви активно чистите кабінку, то можете почати потіти, що не зовсім зручно одразу після душу. Складається враження, що ви приймали душ дарма.

Універсальний засіб для чищення / Інфографіка: Главред

Що буде, якщо мити душ перед використанням?

Переваги миття душу перед використанням:

Після прибирання сам процес приймання душу приємнішим і свіжішим, адже, якщо ваш душ накопичив багато бруду чи нальоту, вам може не хотітися в нього заходити. Якщо під час прибирання ви спітніли чи забруднилися, ви можете одразу прийняти душ, не турбуючись про те, що зіпсуєте чисте волосся. Після прибирання ви можете відразу змити з шкіри залишки чистячих засобів.

Недоліки миття душу перед використанням:

Існує ризик залишити після себе хімічні залишки від чистки. Залишки можуть змішатися з парою та теплом під час прийому душу, і ви вдихнете ці випари.

"Зрештою, тут немає однозначної відповіді. Варто робити вибір залежно від особистих уподобань, звичок прибирання і, чесно кажучи, від того, що ви запланували на день. Також, швидше за все, вам доведеться включити воду, щоб створити пар і вологу для змивання бруду та нальоту, тому вам доведеться трохи проганяти воду, незалежно від того, коли ви чистите — до чи після душу", - підсумовують експерти.

Як запобігти нальоту на душовій кабіні? Щоб уникнути появи вапняного нальоту, який утворюється на внутрішньому боці скла, після кожного приймання душу скло потрібно витирати зверху донизу гумовим скребком або тканиною. Категорично не рекомендується застосовувати щетинні щітки, оскільки вони дряпають скляну поверхню.

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