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Що всередині в сумці у кенгуру: дивовижні факти про тварину

Олена Кюпелі
6 березня 2025, 21:33
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Малюк-кенгуру взагалі не покидає сумку до 6 місяців, тому мати намагається утримувати її в чистоті.
Кенгуру і малюк
Кенгуру і малюк / Колаж Главред, фото Pixabay

Кенгуру - це ссавці, які є частиною особливої групи, відомої як сумчасті.

Сумчасті - це ссавці, які мають спеціальну сумку. Що всередині сумки у кенгуру? Тварини використовують її для виношування своїх дитинчат.

Чому кенгуру носить дитинча в сумці? Це відбувається тому, що їхні дитинчата особливо малі, коли вони народжуються. Дитинча кенгуру - званий джоуї - народжується приблизно розміром з квасолю. Сумка матері забезпечує безпечне місце для її дитинчат, поки вони не виростуть достатньо великими, щоб вижити поза сумкою самостійно.

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Оскільки сумки призначені для дитинчат, вони є тільки у самок кенгуру.

Велике дитинча, яке все ще поміщається в сумку, буде розміром приблизно з 6-місячне людське дитинча, а сумка повністю розтягнута, щоб вмістити його.

Малюк-кенгуру взагалі не покидає сумку до 6 місяців, тому, хоча мати намагається утримувати її в чистоті, вона зазвичай смердюча і слизька. Чи какає малюк кенгуру в сумку? Так. Тому всередині сумки міститься маса зі шкірного жиру, екскрементів і молока.

Основні характеристики сумки кенгуру

М'яка і тепла: сумка вистелена м'якою, схожою на хутро тканиною, яка забезпечує тепло і комфорт для дитинчати. Це допомагає регулювати температуру тіла дитинчати, що має вирішальне значення для його розвитку.

Вологість і чистота: у сумці вологе середовище, яке допомагає дитинчаті залишатися гідратованим. Кенгуру також підтримують чистоту, вилизуючи сумку і видаляючи відходи.

Керуванням'язами: сумка має сильні м'язи, які дають змогу матері-кенгуру відкривати та закривати її, забезпечуючи захист і безпеку дитинчаті за потреби.

Позиціонування: дитинча розташовується таким чином, щоб йому було легко смоктати груди матері. Конструкція сумки дає змогу дитинчаті прикріплятися до соска, що може бути вирішальним фактором для його виживання і зростання.

Стадії росту: у міру зростання дитинчати воно буде проводити в сумці різну кількість часу. Спочатку воно повністю залежить від сумки в плані безпеки та харчування. У міру дорослішання воно може почати виглядати або проводити більше часу зовні, продовжуючи водночас повертатися в сумку для комфорту і годування.

Загалом, сумка кенгуру - це чудова адаптація, яка відіграє важливу роль на ранніх етапах життя кенгуру, забезпечуючи виживання і розвиток їхніх дитинчат.

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