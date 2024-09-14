8 порад, як уникнути натирання взуття: ніжки будуть 'літати'

Ось кілька порад, як зменшити тертя і зробити взуття зручнішим.

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Як уникнути натирання взуття / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Насолоджуватися новим взуттям без зайвих проблем можна без натирань. Експерти Simply Feet розповіли про кілька простих рішень, які допоможуть уникнути болю та дискомфорту.

Як правильно має сидіти взуття?

Експерти пояснюють, що найкращим вибір є тоді, коли взуття щільно прилягає до ноги, а п’ята має зручно зафіксована. Щоб уникнути натирання, між п'ятою та взуттям має бути трохи простору. Пальці мають розташовуватися біля кінця взуття, з невеликим місцем для руху. Для того, щоб переконатися у комфортній посадці, рекомендується приміряти нове взуття на обидві ноги.

Чому натирає взуття?

Натирання виникає під час ходьби через тертя між взуттям і шкірою п'ят або пальців. Воно залежить від кількох факторів: форми взуття, його матеріалу, щільності та навіть якості шкарпеток.

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Ось кілька порад, як зменшити тертя і зробити взуття зручнішим.

Що робити, якщо взуття натирає?

Зробіть точні заміри ніг

Багато хто впевнений, що знає свій розмір взуття, але іноді це не так. Розмір може залежати від виробника або часу дня, оскільки ноги можуть трохи набрякати протягом дня. Приміряйте взуття після обіду, щоб бути впевненим, що воно буде комфортним у будь-який час.

Носіть якісні шкарпетки

Під час примірки нового взуття надягайте ті шкарпетки, які плануєте носити з цим взуттям. Міцні шкарпетки допоможуть зменшити тертя і забезпечать додатковий захист від пухирів.

Використовуйте устілки

Устілки можуть зменшити тертя і забезпечити кращу посадку взуття. Вони допомагають запобігти появі пухирів і роблять взуття зручнішим.

Використовуйте п'яткові подушечки

П’яткові подушечки або накладки допомагають зафіксувати п’яту у взутті і зменшити тертя, що особливо корисно для взуття з жорсткого матеріалу, як-от шкіряні черевики.

Зменшуйте вологість

Волога всередині взуття може викликати натирання. Використовуйте спеціальні засоби, як-от порошок Gehwol, щоб зменшити вологу і неприємний запах.

Зверніть увагу на матеріал взуття

Коли купуєте нове взуття, звертайте увагу на матеріал. Натуральні матеріали менше натирають, ніж синтетичні. Також перевірте внутрішні шви, які можуть викликати подразнення.

Розтягуйте взуття

Якщо нове взуття тисне, його можна розтягнути, використовуючи товстіші шкарпетки або спеціальні набори для розтягування. Можна також звернутися до шевця для професійного розтягування взуття.

Наклейте пластирі

Прості пластирі можуть захистити п’яти та пальці від натирання. Вони створюють додатковий бар’єр між шкірою і взуттям, зменшуючи тертя і запобігаючи дискомфорту.

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