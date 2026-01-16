Чому 17 січня не можна ділитися своїми планами з іншими: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 17 січня
- Що можна і не можна робити 17 січня
- Прикмети 17 січня
У суботу, 17 січня, в православному календарі день пам'яті святого преподобного Антонія Великого. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.
Яке церковне свято 17 січня
Антоній народився близько 251 року в місті Кома в Єгипті в багатій християнській родині. З раннього віку він виявляв глибоку духовність і прагнення до самовдосконалення. Після смерті батьків роздав все своє майно бідним, залишивши тільки найнеобхідніше, і присвятив життя служінню Богу. Це рішення стало переломним моментом у його духовному шляху.
У пошуках духовної чистоти Антоній віддалився від світу і оселився в пустелі поблизу міста Мемфіс. Там він вів суворе життя: харчувався хлібом і водою, практикував постійний піст і молитву. Поступово до нього почали приходити учні, прагнучи навчитися мистецтву духовної боротьби.
Особливістю життя святого була постійна боротьба з внутрішніми спокусами і демонічними спокусами, про яку свідчать численні біографії, зокрема житіє святого, написане св. Афанасієм Великим. Ці духовні подвиги послужили основою для розвитку християнської аскетичної традиції.
Антоній Великий проповідував життя в молитві, смиренні, покірності та відмові від мирських задоволень. Він вважав, що справжнє багатство душі - це внутрішня свобода від пристрастей. Його приклад надихнув численних учнів і послідовників, серед яких виділялися як мандрівні відлюдники, так і організовані монастирські громади.
Святий Антоній став символом чернечої доблесті. Його поради і настанови вплинули на розвиток монастирського життя не тільки в Єгипті, але і в усьому християнському світі. Після смерті в 356 році його духовна спадщина продовжувала жити в монастирях, а його життєвий приклад служив натхненням для багатьох поколінь подвижників.
Прикмети 17 січня
- Сніг йде весь день - буде багато снігу і помітили всю решту зими.
- Сильний вітер - чекай зміни погоди і хуртовин.
- Іній на деревах - настане морозний і сухий період.
Що не можна робити 17 січня
У цей день існує кілька заборон, яких слід дотримуватися. Не радять ділитися своїми планами з іншими - вважалося, що інакше вони можуть не здійснитися. Наші предки вірили, що так можна ненароком "зачепити" або "зав'язати" шлях до благополуччя і грошей в домі.
Що можна робити 17 січня
У православне свято можна звернутися до святого преподобного Антонія з молитвою. Його вважають покровителем перед Богом, до якого просять захисту від недуг, підтримки в складних життєвих ситуаціях і допомоги в сімейних справах.
