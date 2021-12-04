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Вчені назвали сухофрукт, який допоможе скинути зайву вагу

4 грудня 2021, 18:37

Чорнослив корисний при атеросклерозі, гіпертонії, завдяки високому вмісту солей калію.

Чорнослив
Чорнослив зменшує апетит / ua.depositphotos.com

Вчені з Ліверпульського університету провели дослідження, яке показало, що найчастіше взимку багато людей набирає зайву вагу. Але фахівці кажуть, що запобігти цьому допоможе чорнослив.

Саме чорнослив допомагає краще контролювати споживання їжі і зменшує апетит, пише Nutrition Bulletin.

Вчені провели 12-тижневий тест, в якому взяли участь 2 контрольні групи. Одні їли чорнослив і дотримувалися своєї звичайної дієти, а інші не їли сушених слив, а їли, як зазвичай.

Результати дослідження показали, що чорнослив вплинув на апетит тестувальників, а саме завдяки йому люди хотіли менше їсти.

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За словами президента Європейської асоціації з вивчення ожиріння Джейсона Халфорда, досвід показав, що сушені фрукти можуть як викликати ситість, так і включатися в раціон під час контролю ваги.

Окрім того, фахівці досліджували кількість ваги, яку втратив кожен тестувальник за 12 тижнів. Зокрема, ті хто їв чорнослив, втратили трохи більше ваги, ніж ті, хто його не їв.

Як додав Халфорд, це перші дані, які показали таку результативність і відсутність побічних ефектів у людей.

Чорнослив корисний при атеросклерозі, гіпертонії, завдяки високому вмісту солей калію. Має сечогінну дію, допомагає впоратися навіть з сильними набряками, покращує роботу нирок, сприяє виведенню шлаків і токсинів з організму.

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здоров'я зайва вага сухофрукти
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