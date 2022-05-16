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Як підготувати рис для смачного та розсипчастого плову: секрет від кулінара

16 травня 2022, 04:33

Експерти кажуть, що попри поширені поради промивати рис для справжнього смачного розсипчастого плову не потрібно взагалі.

плов
Як підготувати рис для плову / ua.depositphotos.com

Смачний розсипчастий рис в плові - це те, до чого прагне кожен кулінар. Адже зварити рисову кашу з м'ясом - завдання просте, а приготувати справжній плов - це вже мистецтво.

Як правильно приготувати рис - промивати не треба

Експерти кажуть, що попи поширені поради промивати рис для справжнього смачного розсипчастого плову не потрібно взагалі.

Помивши рис у воді до її прозорості, ви не зможете отримати бажаний результат.

Треба замочувати, але правильно

Рис для плову треба замочити без попереднього ретельного промивання.

Витримують крупу у воді від 1,5 до 4 годин. При цьому воду необхідно гарненько посолити.

Секрет в тому, що вода для замочування має бути неодмінно гарячою, близько 60 градусів.

Солона гаряча вода найкраще вимиває крохмаль з рису, а завдяки цьому плов вийде і розсипчастим, і смачним.

Якщо ж ви будете вимивати крохмаль, ретельно перетираючи рис руками, ви ризикуєте поламати крупинки, і вони вберуть більше вологи, ніж потрібно.

А просте промивання рису водою взагалі жодної користі не несе.

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