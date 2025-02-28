'Важливим є вихід саме на той населений пункт': що націлився захопити Путін

Окупанти не лише вийшли за межі пункту, а й намагаються там закріпитися.

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Російська армія посилює тиск на фронті / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Що сказав Коваленко:

Окупанти наближаються до Бурлацького та Привільного

Метою РФ залишається захоплення Нового Комара

Російські війська продовжують спроби просування на Східному фронті, зосереджуючи основні сили на трьох ключових ділянках: Покровському напрямку, Курахівському виступі та Великомихайлівському напрямку (колишньому Времівському). Про це розповів військово-політичний аналітик Олександр Коваленко у стрімі на YouTube-каналі OBOZ.UA.

Зокрема, на Великомихайлівському напрямку після захоплення Великої Новосілки росіяни мають певні успіхи на обох берегах річки Мокрі Яли.

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Він повідомив, що російські війська не лише вийшли за межі Нового Комара, а й намагаються закріпитися в Новоочеретуватому. Також вони наблизилися до Бурлацького та Привільного, прагнучи розширити контроль і рухатися далі на північ.

Основною метою окупантів залишається захоплення населеного пункту Комар, що є стратегічно важливим для подальшого просування на адміністративні кордони Донецької області із Запорізькою та Дніпропетровською областями.

"І, як я неодноразово говорив, для них зараз важливим є вихід саме на той населений пункт, на який багато хто поки не звертає уваги. Але для російського командування він відіграє дуже важливе значення в питаннях перерізання траси М-16. Йдеться про селище Комар", - зазначив військовий аналітик.

Ситуація на фронті - що відомо

Главред з посиланням на аналітика Гетьмана пояснив, що воїни відтіснили ворога біля важливого міста. Так,армію Росії відсунули ще далі від важливої дороги Покровськ — Дніпро.

Також стало відомо, що ЗСУ підірвали бронеколону росіян на сході. Також українські захисники відбили штурм російських окупантів на Лиманському напрямку.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що Сили оборони України продовжують завдавати втрат ворогу. В ніч на 28 лютого знищено важливу військову інфраструктуру противника.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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