Несподіваний плюс до пенсії: кому пощастить отримати понад 500 грн надбавки

Щоб отримати доплату до пенсії, варто звернутися до ПФУ за місцем реєстрації та заповнити відповідні документи.

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Кому передбачено доплату до пенсії / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Хто з українців може отримати надбавку до пенсії

Як подати заявку на отримання доплати

Пенсіонери в Україні можуть отримати приємний бонус до пенсії у розмірі 590 гривень. Надбавка передбачена для певних категорій літніх людей, пише портал На пенсії.

Надбавку у розмірі 590 гривень можуть отримати учасники бойових дій та їхні близькі родичі. Ця сума дорівнює 25% прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, як передбачено в Законі "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Отримати її можуть пенсіонери, які мають один із таких документів:

посвідчення учасника бойових дій;

посвідчення людини з інвалідністю внаслідок війни;

посвідчення члена сім’ї загиблого військовослужбовця;

посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності.

Для отримання 590 гривень доплати, потрібно звернутися до Пенсійного фонду за місцем реєстрації, заповнити заяву та надати підтвердні документи.

Варто зазначити, що у 2025 році прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність становить 2 361 гривні.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Інфографіка: Главред

Виплата пенсій в Україні - останні новини

Як писав Главред, українці, які досягли 65-річного віку, можуть розраховувати на підвищення пенсійної виплати, якщо виконано ряд умов. Така доплата передбачена для забезпечення мінімального соціального захисту людей похилого віку, чия пенсія не дотягує до визначеного порогу.

Нещодавно голова комітету Верховної Ради з фінансових, податкових і митних питань Данило Гетманцев акцентував увагу на важливості підвищення мінімального пенсійного забезпечення в Україні. Він вважає, що поточний рівень у 2 300 грн є недостатнім і його необхідно збільшити хоча б до 4 000 грн.

Нагадаємо, найменша пенсія в Україні — соціальна. Її отримують громадяни без необхідного трудового стажу або ті, хто не працював. Розмір такої пенсії — 2 361 грн (прожитковий мінімум на 2025 рік).

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