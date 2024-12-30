Підвищення тарифів на транспортування газу: як це вплине на українців

Підвищення тарифу на транспортування газу вплине на його ціну як товар.

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Як вплине підвищення тарифів на транспортування газу / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези Гончара:

В умовах воєнного стану тарифи на доставку газу зафіксовані

Що відбудеться після припинення газового транзиту

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар повідомив, що рішення про подорожчання транспортування газу стосується системи магістральних газопроводів високого тиску.

"Пересічний споживач України напряму не має справ з оператором газотранспортної системи. Те, з чим мають справу пересічні споживачі, - це облгази, які виконують роль "таксистів", доставляючи нам газ від постачальної компанії. Прийняте рішення стосується саме системи газопроводів високого тиску. Для побутових споживачів це буде стосуватися їхніх договорів з обленерго, тобто з регіональними дистриб'юторськими компаніями, які доставляють газ уже безпосередньо в помешкання", - пояснив він в ефірі "Еспресо".

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В умовах воєнного стану тарифи на доставку газу зафіксовані. У майбутньому вони, можливо, зміняться, але це інша методологія підрахунку затрат. Тому не слід проводити прямопропорційну залежність між рішенням комісії підняти тариф на транспортування газу системою магістральних газопроводів і автоматичним підвищенням ціни на газ для споживача. Цього не буде, каже Гончар.

"Після припинення газового транзиту в трубах буде газ внутрішнього видобутку. Колись ми імпортували велику кількість газу, але тепер система газопроводів високого тиску, якими користується Укргазвидобування, буде заповнена тільки газом внутрішнього видобутку. Підвищення тарифу на транспортування газу вплине на його ціну як товар. Обмежувальні заходи щодо підвищення ціни є зрозумілими в умовах зовнішньої агресії проти України, але тривати це довго не може. Якщо не підвищувати ціну, це негативно вплине на галузь, яка живить нашу енергетику. Перегляд ціни на газ є необхідним. Але рішення НКРКП і постачання газу споживачам і його транспортування - це різні питання", - резюмував експерт.

Тарифи в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що в уряді зробили заяву про підвищення тарифів на світло, газ та тепло в Україні. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів повідомив про програму "Зимова підтримка", яка включає стабільні тарифи, а також ще сім додаткових ініціатив.

Стало відомо, що найбільший оператор фіксованого зв'язку підвищує тарифи. Оператор зв’язку України "Укртелеком" підвищить тарифи на послуги. З 1 січня 2025 року зросте вартість фіксованого телефонного зв’язку та провідного радіо. Українцям доведеться платити 189 грн на місяць замість145 грн.

В Україні зріс один із тарифів на електроенергію. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила новий тариф на передавання електроенергії на 2025 рік, який буде на 30% вищим за поточний.

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