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Українцям виплатять до півмільйона гривень: хто може отримати гроші

Маріна Фурман
5 квітня 2025, 06:15
563
Загалом вже 22,5 тисячі українців отримали мікрогранти у 50-250 тисяч гривень.
Українцям виплатять до півмільйона гривень: хто може отримати гроші
Деякі роботодавці можуть отримати до півмільйона гривень / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/Denys_Smyhal

Ви дізнаєтеся:

  • Хто може отримати грант від країни у сумі 500 тисяч гривень
  • Як подати заявку на отримання коштів

В Україні вдвічі збільшили гранти для роботодавців з прифронтових регіонів по програмі "єРобота". Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду 4 квітня, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами роботодавці в прифронтових областях зможуть отримати до півмільйона гривень за те, що створюють робочі місця, зокрема:

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  • 300 тисяч гривень – для тих, хто створює одне робоче місце;
  • 500 тисяч гривень – за 2 робочих місця.

Раніше ці суми становили 150 та 250 тисяч грн відповідно.

Шмигаль назвав програму грантів єРобота однією з найуспішніших ініціатив у підтримці бізнесу.

"25 тис. підприємців уже отримали гранти. Держава інвестувала в цю програма понад 12 млрд грн. Основний компонент програми - мікрогранти від 50 до 250 тис. грн. Їх видали 22,5 тис. підприємцям", - розповів премʼєр-міністр.

Як отримати грант від держави?

Насамперед потрібно створити готовий бізнес-план та електронний підпис. Далі необхідно подати заяву в порталі "Дія", пройти перевірку своєї ділової репутації.

Згодом ви отримаєте рішення уповноваженого державного органу про надання гранту, а далі можна відкривати спеціальний банківський рахунок, куди надійдуть грантові кошти. Вкінці потрібно підписати електронним підписом документ та надіслати заявку.

Виплати для українців - новини за темою

Як писав Главред з посиланням на організаторів благодійного фонду "Вітри змін", українки в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях зможуть отримати фінансову допомогу. Ще жінкам ВПО допоможуть із працевлаштуванням.

Також українці можуть подати заявку на виплату 5000 гривень для покриття витрат на житлово-комунальні послуги. Йдеться про сім'ї військовослужбовців, які проживають у населених пунктах Івано-Франківської громади.

Нагадаємо, в Україні по-новому будуть оплачуватися лікарняні. З 4 квітня застрахованим особам, у тому числі тим, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору, надається допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах за основним місцем роботи чи за місцем роботи за сумісництвом.

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Денис Шмигаль

Прем'єрміністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації.

До Державної служби працював топ-менеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова – ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.

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