Скільки жінкам потрібно стажу, щоб вийти на пенсію в 60 років - відповідь чиновників

Скільки жінкам потрібно стажу, щоб вийти на пенсію в 60 років / УНІАН

Українкам для того, щоб вийти на пенсію відразу після досягнення 60-річного рубежу, потрібно мати відповідна кількість пенсійного стажу. Про це повідомляється в спеціалізованому виданні Пенсійний кур'єр.

Відповідно до Закону України "Про пенсійне страхування", для того, щоб вийти на заслужений в 2021 році після досягнення 60 років, у жінки повинен бути напрацьований страховий стаж не менше 28 років. Причому з кожним роком показник збільшуватися, поки не досягне 35 років:

у 2022 році - не менше 29 років стажу;

у 2023 році - не менше 30 років стажу;

у 2024 - не менше 31 року стажу;

у 2025 - не менше 32 років;

у 2026 - не менше 33 років;

у 2027 - не менше 34 років;

з 2028 року-не менше 35 років стажу.

У частині 2 статті 26 вищевказаного Закону перераховані вимоги, яким українцям потрібно відповідати, щоб отримувати пенсію, не маючи згаданого страхового стажу. Наприклад, якщо людина не має 28 років стажу, то вийти на пенсію за віком можна буде в 63 роки зі стажем 21 рік. Якщо ж і такого стажу немає, то тоді пенсія за віком автоматично буде призначена після досягнення 65 років.

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Нагадаємо, з 1 червня 2021 року право на підвищення пенсії отримали працюючі пенсіонери, яким виплати були призначені до Квітня 2019 року.

Як повідомлялося, в Україні скасували примусове переведення пенсій на картки з 1 вересня. В Україні відклали обов'язкове переведення виплат пенсії.