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Допомога по безробіттю: у Мінекономіки розповіли, як його можуть отримати працевлаштовані

30 квітня 2022, 11:59

Чиновники кажуть, що в електронній формі заявку можна подати без урахування документів про освіту, трудової книжки, військово-облікового документа.

Безробіття
У Мінекономіки розповіли , як його можуть отримати працевлаштовані / Колаж фото УНІАН

У Верховній Раді прийняли за основу і в цілому закон, що спрощує процедуру оформлення допомоги для людей, які втратили роботу - статус безробітного можна отримати, зокрема, подавши заявку через державний мобільний додаток "Дія". Про це повідомляють у Мінекономіки.

Чиновники кажуть, що в електронній формі заявку можна подати без урахування документів про освіту, трудової книжки, військово-обліковому документі і так далі - Кабмін спростив процедуру реєстрації.

Як повідомляє портал Gsminfo, відповідно до закону, розмір цього виду соціальної допомоги дещо зменшиться. Так, суму виплат по безробіттю прив'язали до мінімальної зарплати (зараз 6,5 тисячі гривень), тоді як раніше вона залежала від прожиткового мінімуму. Максимальний розмір держдопомоги тим, хто втратив роботу, становитиме 9750 гривень - 1,5 мінімальної заробітної плати. До прийняття цього закону щомісячне утримання становило до 9924 гривень.

Мінімальна сума соціальної допомоги становитиме 650 гривень - її призначатимуть громадянам, у яких за рік до отримання статусу безробітного було менше півроку місяців офіційного стажу. Якщо страховий стаж перевищував півроку - сума допомоги складе 1,8 тисячі гривень. Мінімальну допомогу виплачуватимуть протягом дії воєнного стану і ще півроку після його скасування.

Також на допомогу можуть розраховувати громадяни, які втратили частину свого доходу, або з певних причин не розірвали договори з роботодавцем. А ось громадянам України, які виїжджали з країни більш, ніж на місяць, Допомога по безробіттю не призначатимуться.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося після досягнення пенсійного віку пенсія призначається в разі, навіть якщо людина була змушена виїхати з країни через активні бойові дії. Про це йдеться на сторінці Пенсійного фонду в Facebook.

"Пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем або застрахованою особою була представлена на переклад в електронний вигляд трудова книжка). Якщо стажу в РЗЛ недостатньо, то пенсія буде призначена за заявою, яку можна подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. За призначенням пенсії за віком можна звертатися в будь — який час після виникнення права на пенсії", - пояснили чиновники.

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Автор: Єгор Бунін
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безробіття новини України
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