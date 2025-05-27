Похибку на 20 км/год скасують: Рада готує нові штрафи за перевищення швидкості

Наразі в Україні діють штрафні санкції за перевищення швидкості на 20 та більше км/год.

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Штрафи за перевищення швидкості / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Індульгенцію за перевищення швидкості менш ніж на 20 км/год можуть скасувати

В Раді пропонують встановити співмірність покарання відносно ступеня небезпеки порушення

Надмірна швидкість є головною причиною смертей на дорогах. Через це депутати пропонують скасувати індульгенцію за перевищення менш ніж на 20 км/год. Про це йдеться в проекті закону №13314.

Зазначається, що зараз в Україні діють штрафні санкції за перевищення швидкості на 20 та більше км/год.

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"Зазначений підхід фактично стимулює водіїв рухатися з перевищенням дозволеної швидкості руху на 20 км/год. Серед держав-сусідів України та держав-членів ЄС, таке "дозволене" перевищення швидкості на 20 км/год існує лише в Російській Федерації", - йдеться в документі.

Законопроєктом пропонується встановити співмірність покарання відносно ступеня небезпеки порушення. Пропонується така градація:

>10 км/год - 340 грн;

>20 км/год - 680 грн;

>30 км/год - 1360 грн;

>40 км/год - 1700 грн;

>60 км/год - 2720 грн;

>80 км/год - 3400 грн.

Як зазначають автори проєкту, різниця у швидкості руху між 50 км/год та 70 км/год є незначною з точки зору водія, однак вона є вирішальним фактором у випадку ДТП. Саме з цих причин в ЄС існує стандартне обмеження швидкості 50 км/год в населених пунктах.

"В Україні ж, у сприйнятті українських водіїв, фактичне обмеження швидкості руху в містах й селах складає 70 км/год, адже до цього рівня штрафні санкції за це порушення відсутні", - йдеться в пояснювальній записці.

Штрафи в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, українських водіїв можуть почати штрафувати за перевищення допустимого рівня шуму, що створює їх транспорт. Розмір штрафу за перше порушення становитиме 17 000 грн.

Також в Україні можуть збільшити штрафні санкції за непропуск автомобілів екстрених служб на автошляхах. На сьогодні за ненадання переваги в русі автомобілю швидкої допомоги, поліції або рятувальників передбачено штраф у розмірі 680 грн, але цю суму планують збільшити до 51000 грн.

Крім того, українців, які їздять на автомобілі з зовнішніми світловими приладами, які не відповідають вимогам конструкції транспортного засобу, також будуть штрафувати.

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