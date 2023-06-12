Чи підскочать до небес ціни на м'ясо та яйця: чи дорожчатимуть продукти

Експерти спрогнозували, що буде з цінами на м'ясо влітку 2023, як зміняться ціни на яйця і чому яйця повинні подешевшати.

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Середньомісячна ціна десятка курячих яєць у травні склала 56,10-59,05 грн / колаж Главред, фото УНІАН

З осені минулого року, коли російські окупанти масштабно почали атакувати енергетичну інфраструктуру, в Україні прискорилося зростання цін на продукти харчування. У квітні-травні він трохи сповільнився, але, як кажуть опитані журналом Фокус експерти, поки українцям рано радіти.

Фахівці каже-свіжі новини з фронтів україно-російської війни, складна ситуація на півдні через підрив росіянами на Каховській ГЕС, а також деякі інші фактори цілком здатні перевернути ситуацію з цінами на продукти кардинально.

Що в Україні з цінами на м'ясо та яйця

Середньомісячна ціна десятка курячих яєць в травні склала 56,10-59,05 грн. У порівнянні з квітнем, їх вартість знизилася від 7,3 до 11,1%. Тим часом цінники на основні види м'яса – яловичина, свинина, м'ясо птиці – торговельні мережі не змінюють. Серед винятків-курячі гомілки, які протягом травня стали дорожчими на 6,9%. Загалом за п'ять місяців 2023 року роздрібні ціни на м'ясо серйозно зросли.

Як змінилися ціни на м'ясо в травні:

яловичі ребра-157,98 грн / кг (+11,4% до січня 2023 року);

курячі гомілки-81,95 грн / кг (+15,2%);

куряче філе - 148,60 грн/кг (+7,4 %);

свиняча грудинка - 183,86 грн/кг (+5,2 %);

свинячий ошийок-241,81 грн/кг (+22,5%).

Головна причина зростання цін-високі витрати на енергію переробних підприємств, недостатньо розвинений внутрішній ринок через скорочення виробництва в результаті втрати ряду підприємств в районах поблизу зони ведення бойових дій, а високий попит на продукцію підприємства довгий час закривали імпортом.

Тим часом, як вважають експерти, на тлі сезонного збільшення виробництва курячих яєць, ті будуть дешевшати як мінімум до середини літа. За словами старшої наукової співробітниці відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ ІАЕ Світлани Пашко, це пов'язано з приходом на ринок продукції приватних господарств, які виробляють приблизно половину всього обсягу яєць в Україні.

"Але не слід забувати, що зменшення або зростання ціни на курячі яйця буде залежати і від проведення військових дій на території України", — зазначила старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ ІАЕ Світлана Пашко.

Також влітку продовжиться тенденція коливання роздрібних цін на основні види м'яса. Наприклад, роздрібні ціни на яловичину повинні знизитися на 3%, а ось вартість курятини і свинини навпаки — вирости 9%.

Дивіться на відео - "Як зміняться ціни на продукти через катастрофу на Каховській ГЕС":

Ціни на продукти та напої в Україні

Нагадаємо, раніше Мінекономіки запропонувавши підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

В українських мережах роздрібної торгівлі пішли в зростання ціни на алкогольні напої. Цінники підвищилися в провідних супермаркетах. При цьому подорожчання торкнулося як горілки, так і вина, а також пива.

Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

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