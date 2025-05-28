Хто може почесно вийти на пенсію в Україні вже з 45 років

Стандартний пенсійний вік в Україні - 60, 63 або 65 років, залежно від страхового стажу, однак є винятки.

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Які професії дозволяють піти раніше / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Право на дострокову пенсію мають особи, які працювали у важких, небезпечних або шкідливих умовах

Деякі категорії, як працівники авіації, можуть вийти на пенсію вже з 45 років за наявності необхідного стажу

В Україні існують певні категорії осіб, які мають право вийти на пенсію не після досягнення 60 років, а значно раніше - навіть у 45 років. Про це інформує Пенсійний фонд України.

Це стосується професій, які передбачають важкі або небезпечні умови праці, що призводять до передчасної втрати професійної працездатності. Таким громадянам призначається пенсія за вислугу років, що дозволяє їм оформити виплати раніше загального пенсійного віку.

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Серед тих, хто має право на такий привілей:

військові, які служили щонайменше 25 років у Збройних силах, Нацгвардії, прикордонній службі або інших силових структурах;

викладачі із 25-річним стажем у школах і вищих навчальних закладах, правоохоронців (включаючи співробітників поліції, СБУ, ДБР);

рятувальники ДСНС;

особи, які працювали в авіації або брали участь у льотно-випробувальних операціях (для чоловіків необхідний стаж становить 25 років, для жінок — 20);

шахтарі, металурги, медики з 25-річним стажем;

професійні спортсмени, які входили до складу національних команд протягом шести або більше років;

працівники підприємств із шкідливими умовами — хімічної, металургійної, атомної промисловості та інших галузей за умови наявності потрібного страхового стажу.

Окремі норми передбачені для батьків:

Жінок, які народили й виховали щонайменше п’ятьох дітей до шести років, можуть оформити пенсію у 50 років за наявності 15 років стажу; Чоловіків, які самостійно виховали п’ятьох і більше дітей, мають право на пенсію з 55 років, якщо відпрацювали не менше 20 років.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Виплати пенсій в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, в Україні затвердили новий показник, який вплине на розрахунок пенсій тах індексацій. Як результат, очікується, що зростання середньої зарплати може суттєво підвищити пенсії у 2025 році.

Деяких пенсіонерів також чекає приємний сюрприз. Експерти пояснили, кому буде нараховано додаткову надбавку понад 500 гривень.

Примітно, що українцям підвищать пенсії після виконання певної вимоги. Ця доплата буде призначена автоматично, без необхідності особистого звернення до Пенсійного фонду.

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Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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