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Боржникам загрожує відключення послуг ЖКГ: українцям готують драконівські штрафи

6 грудня 2021, 10:23

В Україні розробляється механізм відключення споживача від послуг ЖКГ за борги.

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За борги можуть відключати від послуг ЖКГ / ZIK.ua

В Україні відключати споживачів від комунальних послуг за борги зможуть без рішення суду, заявив експерт у сферах комунальних послуг Олег Попенко.

Як пояснив він Вестям, уряд працює над тим, як стягнути борги, не звертаючись при цьому до суду для економії часу.

Експерт каже, що стягнення комунальних боргів через суд може проходити тривалий час, при цьому сума боргу може постійно накопичуватися, тому розробляється механізм відключення споживача від послуги.

"І, само собою, людині нікуди діватися, він змушений сплатити борг, а потім ще й вивалити чималу суму за підключення", – говорить Попенко.

Відключення боржників від послуг ЖКГ: що кажуть у Кабміні

У Міністерстві фінансів вже підтвердили, що ведеться робота зі створення механізму відключення боржників від послуг сфери ЖКГ.

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"Ми розробимо відповідні інструменти для ТКЕ, щоб забезпечити стягнення платежів з домогосподарств (у тому числі за рахунок збільшення штрафів і спрощеного правозастосування)", – говориться у документі, опублікованому на офіційному сайті Мінфіну.

Додамо, що розробка механізму стягнення комунальних боргів проходить відповідно до Меморандуму між Україною та МВФ.

Скільки українці заборгували за послуги ЖКГ

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) на кінець вересня 2021 року зменшилася на 2,2% порівняно з серпнем – до 61,5 млрд грн., повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, станом на кінець вересня заборгованість населення становить:

  • за природний газ - 23,1 млрд грн;
  • за централізоване опалення та гарячу воду - 18,8 млрд грн;
  • за управління багатоквартирними будинками - 5,5 млрд грн;
  • за централізоване постачання холодної води та водовідведення - 6,4 млрд грн;
  • за вивезення побутових відходів - 1,2 млрд грн;
  • за постачання електроенергії - 6,5 млрд грн.

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