Долар 'летить' вгору: НБУ встановив новий курс валют

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- Яким буде офіційний курс долара та євро 29 січня
- Яким буде курс долара та євро в обмінниках 29 січня
Офіційний курс долара на середу, 29 січня, встановили на рівні 42,02 гривень за долар. Курс зростає другий день поспіль, порівняно з попереднім днем гривня послабилася на 7 копійок. Про це йдеться на сайті НБУ.
Щодо євро, національна валюта зміцнила свої позиції. Офіційний курс євро на середу знизився на 37 копійок і становить 43,78 гривні за один євро.
На міжбанківському ринку курс долара коливається в межах 42,05-42,08 гривні за долар (купівля-продаж) порівняно з попереднім днем. Водночас євро торгувався на рівні 43,81- 43,83 гривні за євро станом на 16:00.
В обмінниках України середній курс долара на 29 січня становить 42,27 гривні за долар, а продати долар можна в середньому за курсом 42,22 грн. Щодо євро, курс купівлі складає 44,45 гривні за євро, а курс продажу - 44,15 гривні за євро.
Курс валют в Україні - останні новини
Нагадаємо, офіційний курс долара на 27 січня встановили на рівні 41,93 гривні за долар, що означає зміцнення гривні на 5 копійок. Водночас курс євро підвищився на 25 копійок, досягнувши 43,92 грн/євро.
Також керівник казначейського департаменту Глобус Банку Тарас Лєсовий зазначив, що січень став "тригером" для валютного ринку, тому фіксувалися нові рекорди і високий попит на валюту. Наприкінці січня офіційний курс долара, за прогнозами, буде коливатись в межах 42-42,3 гривень за долар.
Як повідомляв Главред, у 2025 році курс долара в Україні продовжить зростати, однак значних коливань на валютному ринку не очікується. До кінця року долар може досягти рівня 45 гривень, зазначив експерт Сергій Фурса.
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