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Долар "летить" вгору: НБУ встановив новий курс валют

Руслана Заклінська
28 січня 2025, 17:37
161
Нацбанк підвищив курс долара вище 42 гривень.
Долар 'летить' вгору: НБУ встановив новий курс валют
НБУ підняв курс долара вище 42 гривень / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде офіційний курс долара та євро 29 січня
  • Яким буде курс долара та євро в обмінниках 29 січня

Офіційний курс долара на середу, 29 січня, встановили на рівні 42,02 гривень за долар. Курс зростає другий день поспіль, порівняно з попереднім днем гривня послабилася на 7 копійок. Про це йдеться на сайті НБУ.

Щодо євро, національна валюта зміцнила свої позиції. Офіційний курс євро на середу знизився на 37 копійок і становить 43,78 гривні за один євро.

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На міжбанківському ринку курс долара коливається в межах 42,05-42,08 гривні за долар (купівля-продаж) порівняно з попереднім днем. Водночас євро торгувався на рівні 43,81- 43,83 гривні за євро станом на 16:00.

В обмінниках України середній курс долара на 29 січня становить 42,27 гривні за долар, а продати долар можна в середньому за курсом 42,22 грн. Щодо євро, курс купівлі складає 44,45 гривні за євро, а курс продажу - 44,15 гривні за євро.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, офіційний курс долара на 27 січня встановили на рівні 41,93 гривні за долар, що означає зміцнення гривні на 5 копійок. Водночас курс євро підвищився на 25 копійок, досягнувши 43,92 грн/євро.

Також керівник казначейського департаменту Глобус Банку Тарас Лєсовий зазначив, що січень став "тригером" для валютного ринку, тому фіксувалися нові рекорди і високий попит на валюту. Наприкінці січня офіційний курс долара, за прогнозами, буде коливатись в межах 42-42,3 гривень за долар.

Як повідомляв Главред, у 2025 році курс долара в Україні продовжить зростати, однак значних коливань на валютному ринку не очікується. До кінця року долар може досягти рівня 45 гривень, зазначив експерт Сергій Фурса.

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Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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