Добити економіку РФ: експерт назвав головну умову

Для впливу на економіку РФ важливе не тільки зниження цін на нафту, а й тривалість періоду низьких цін.

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Прогноз зниження цін на нафту / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, @ukrtransnafta

Важливе із заяв Гончара:

Зниження цін на нафту зумовлене політикою Саудівської Аравії

Важливим є не тільки зниження цін на нафту, а й тривалість

Зниження цін на нафту зумовлене політикою Саудівської Аравії, а також діями Дональда Трампа із запровадження мит, завив експерт із міжнародних енергетичних і безпекових відносин та глобальних енергетичних ринків, президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ Михайло Гончар.

"Ціна нафти знижуватиметься далі. Але найважливіше: як довго ціна перебуватиме на мінімальних рівнях", - підкреслив він у коментарі Фокусу.

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Він зазначив: що далі ціна падатиме, то менше РФ отримуватиме доходів, відповідно, можливостей фінансувати бюджет, водночас бюджет війни, витрати на армію і ВПК Кремль скорочувати не має наміру.

На думку експерта, для впливу на економіку РФ важливе не тільки зниження цін на нафту, а й тривалість періоду низьких цін.

"Потрібно, щоб вона була стабільно низька протягом двох-трьох років. Російська економіка все ще має певний запас, але якщо низька ціна нафти триматиметься два-три роки, то це і буде в умовах триваючої війни, убивчий для неї період. Але цього року очікувати такого не доводиться. Наявне на сьогодні зниження цін на нафту не спричинить фатального зниження дохідної частини бюджету РФ", - додав Гончар.

/ Главред

Зниження цін на нафту

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп у передвиборчій програмі обіцяв обвалити ціни на нафту. Політик підкреслював: низькі ціни на "чорне золото" допоможуть закінчити війну, тому що росіяни перестануть заробляти.

Нагадаємо, на форумі в Давосі Трамп знову заявив, що зниження цін на нафту допоможе швидше закінчити війну РФ проти України.

Раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що міжнародна робоча група щодо санкцій проти РФ, вважає, що ціну російської нафти слід обмежити стелею в $30 за барель.

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Хто такий Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

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