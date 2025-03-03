Ціни 'пішли вгору': в Україні дорожчають популярні овочі і фрукти

Аналітики EastFruit зафіксували в Україні значні зміни цін на овочі та фрукти.

https://glavred.net/economics/ceny-poshli-vverh-v-ukraine-dorozhayut-populyarnye-ovoshchi-i-frukty-10644149.html Посилання скопійоване

В Україні переписали ціни на популярні овочі / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Що подорожчало в Україні за тиждень

На які овочі впали ціни

Що відбувється з цінами на фрукти

За тиждень ціни на овочі та фрукти в Україні значно змінилися. Набільше подорожчала білокачанна капуста, морква та болгарський перець, натомість знизились ціни на цибулю і огірки. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

За даними аналітиків, білокачанна капуста подорожчала з 32-38 грн/кг до 35-40 грн/кг. Також продовжує дорожчати морква – верхня межа її вартості зросла з 30 до 34 грн/кг.

відео дня

Водночас фермери почали активний розпродаж цибулі, що спричинило її здешевлення. Тепер її продають по 12-14 грн/кг замість 14-15 грн/кг. Аналогічна ситуація спостерігається з огірками: через збільшення поставок із місцевих теплиць їхня вартість знизилася з 140-145 грн/кг до 90-140 грн/кг.

Натомість значно подорожчали томати та солодкий перець. Помідори піднялися в ціні з 75-80 до 80-85 грн/кг, а перець – зі 130-145 до 145-170 грн/кг.

У фруктовому сегменті ситуація загалом стабільна, однак ціни на мандарини та гранати зросли. Мінімальна вартість мандаринів піднялася з 55 до 65 грн/кг, а гранати тепер коштують 110-115 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Україні продовжує дорожчати морква – наразі її продають за 27−34 грн/кг. Ціни зростають через високий попит та обмежену пропозицію якісної продукції.

Також промислова інфляція у січні 2025 року перевищила 30% і може прискоритися до 40% найближчими місяцями, повідомив нардеп Данило Гетманцев. За даними Держстату, найбільше подорожчало постачання електроенергії, газу та пари (+53%), фармацевтична продукція (+35,9%) та харчові продукти (+20,6%).

Як повідомляв Главред, на українському ринку фіксується зниження цін на тепличні огірки через збільшення пропозиції. Більшість тепличних комбінатів почали масові продажі, що призвело до падіння цін.

Читайте також:

Проєкт EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред