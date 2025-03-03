Ціни 'пішли вгору': в Україні дорожчають популярні овочі і фрукти

Ви дізнаєтеся:
- Що подорожчало в Україні за тиждень
- На які овочі впали ціни
- Що відбувється з цінами на фрукти
За тиждень ціни на овочі та фрукти в Україні значно змінилися. Набільше подорожчала білокачанна капуста, морква та болгарський перець, натомість знизились ціни на цибулю і огірки. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.
За даними аналітиків, білокачанна капуста подорожчала з 32-38 грн/кг до 35-40 грн/кг. Також продовжує дорожчати морква – верхня межа її вартості зросла з 30 до 34 грн/кг.
Водночас фермери почали активний розпродаж цибулі, що спричинило її здешевлення. Тепер її продають по 12-14 грн/кг замість 14-15 грн/кг. Аналогічна ситуація спостерігається з огірками: через збільшення поставок із місцевих теплиць їхня вартість знизилася з 140-145 грн/кг до 90-140 грн/кг.
Натомість значно подорожчали томати та солодкий перець. Помідори піднялися в ціні з 75-80 до 80-85 грн/кг, а перець – зі 130-145 до 145-170 грн/кг.
У фруктовому сегменті ситуація загалом стабільна, однак ціни на мандарини та гранати зросли. Мінімальна вартість мандаринів піднялася з 55 до 65 грн/кг, а гранати тепер коштують 110-115 грн/кг.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, в Україні продовжує дорожчати морква – наразі її продають за 27−34 грн/кг. Ціни зростають через високий попит та обмежену пропозицію якісної продукції.
Також промислова інфляція у січні 2025 року перевищила 30% і може прискоритися до 40% найближчими місяцями, повідомив нардеп Данило Гетманцев. За даними Держстату, найбільше подорожчало постачання електроенергії, газу та пари (+53%), фармацевтична продукція (+35,9%) та харчові продукти (+20,6%).
Як повідомляв Главред, на українському ринку фіксується зниження цін на тепличні огірки через збільшення пропозиції. Більшість тепличних комбінатів почали масові продажі, що призвело до падіння цін.
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