Нестримний стрибок: як зміниться курс долара в Україні до кінця листопада

Долар скакне вгору / УНІАН

Курс долара в Україні до кінця листопада зросте і "принизить" гривню до рівня плінтуса. Експерти прогнозують зростання до 26,80 грн / дол. Це пояснюється ситуацією на світовому енергетичному ринку.

Старший аналітик брокерської компанії "Альпарі" Вадим Иосуб стверджує, що збільшення ціни американської валюти буде відчутно для українців, якщо курс протримається хоча б два тижні.

"Ближче до кінця місяця її вартість на міжбанку встановиться на рівні 26,80 грн/дол. Між тим, готівковий курс в банках і обмінниках буде коливатися в межах 26,70 і 26,90 грн/дол", - говорить експерт.

При цьому, головною причиною подорожчання "зеленого" він називає зниження інтересу іноземців до українських цінних паперів. Нерезиденти стали купувати менше цінних паперів. Тому частка доларів на валютному ринку істотно зменшується, а його курс піднімається.

Формує доларовий дефіцит потреба в придбанні енергоресурсів.

читайте такожАномальна нерентабельність: в Україні може стати дефіцитним найпопулярніший продуктНагадаємо, раніше керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній зробив прогноз курсу валют до кінця поточного року. За його словами, гривня може відчути удар якраз на кінець 2021-ого.

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