Банки України закликали повернути кредитні ліміти

Народний депутат України та Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав банки не обмежувати кредитні ліміти громадян і збільшувати їх за потребою.

"Враховуючи надзвичайно складну гуманітарну ситуацію в країні, комітет звертається до банків з проханням розглянути можливість не обмежувати громадян використовувати кредитні кошти в тих межах, які були встановлені раніше, а також, по можливості, не відмовляти в збільшенні кредитного ліміту", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що банківська система в Україні має необхідний ресурс і зможе забезпечити потреби держави в умовах, які склалися зараз.

"Національний банк і банківська система України мають весь необхідний ресурс, щоб забезпечувати потреби держави. Все для захисту держави, все для захисту інтересів громадян України", - сказав Зеленський.

За словами президента, бійці і офіцери ЗСУ зараз ведуть важкі бої.

"Ворог вже зазнав втрат, і їх буде ще більше, адже вони прийшли на нашу землю" - заявив керівник Української держави.

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