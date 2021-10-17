70 гривень за пачку: ціни на сигарети в Україні рекордно злетять

Ціни на сигарети в Україні / УНІАН

В Україні вже до кінця року очікується серйозне подорожчання сигарет. Як відзначають експерти, зростання цін пов'язане зі зростанням акцизів, які щороку підвищуються на двадцять відсотків.

Це передбачає прийнятий закон України. Таке зростання цін - зобов'язання України перед Євросоюзом в рамках підписаної угоди про асоціацію з ЄС.

Так, до кінця року, або вже з 1 січня пачка сигарет збільшиться на вісім-десять гривень.

Через зростання акцизів одна пачка сигарет коштуватиме від 60 гривень.

Як пише Обозреватель, до кінця 2022 року і на початку 2023 вартість пачки сигарет буде на двадцять гривень вище і становитиме 70 гривень.

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"Ми взяли на себе певні зобов'язання, ми повинні привести ціни на сигарети у відповідність з рівнем, який на сьогоднішній день є в Європі", - повідомив економіст.

Відзначимо також, що 2021 рік запам'ятався радикальним стрибком цін на споживчі товари. Найбільше зросла вартість на соняшникову олію, овочі та цукор, молочну продукцію.

В Україні за січень-серпень 2021 року істотно подорожчали деякі продукти харчування. Також зросли тарифи на воду, електроенергію, газ.