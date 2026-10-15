Трамп і Маск проти Зеленського: що стоїть за новою кризою у відносинах між Україною та США

Президент США Дональд Трамп і мільярдер Ілон Маск відкрито заявили про необхідність зміни влади в Києві на тлі ескалації навколо Starlink та ударів по НПЗ РФ.

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Атака Трампа і Маска на Зеленського: детальний аналіз нової кризи / Колаж: Главред, фото: ОП, instagram.com/elonmusk

Читайте в матеріалі:

Чому Україна не отримала попередження про балістичний удар РФ

Як обмеження Starlink впливають на ППО, дрони та логістику ЗСУ

Чому Трамп і Маск вимагають зміни влади в Україні

Чи відновить Київ удари по російських НПЗ

Відносини Києва та Вашингтона переживають нові складнощі. Ситуація загострилася на тлі нових заяв Дональда Трампа та Ілона Маска щодо Володимира Зеленського, проблем із роботою супутникового зв’язку Starlink, питань щодо обміну розвідданими та дизельної угоди Білого дому з Кремлем. Американський мільярдер закликав українського президента піти у відставку, а обмеження роботи супутникових терміналів ускладнили використання безпілотників. Одночасно виникли розбіжності навколо енергетичного перемир’я з Росією.

Главред зібрав усе, що відомо про ситуацію зі Starlink та передачею розвідданих на даний момент, і з’ясував, що стоїть за новим витком напруженості та як він може вплинути на військові можливості України.

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Чи припинили США обмін розвідданими з Україною

На тлі суперечливих повідомлень про можливе згортання американської підтримки свою позицію озвучили в Брюсселі. Прес-секретар Європейської комісії Паула Піньо на брифінгу запевнила журналістів, що ЄС не фіксує розриву інформаційної співпраці між Києвом і Вашингтоном.

"Зараз також важливо зазначити, що ми не маємо жодних ознак того, що обмін розвідданими припинився", - підкреслила Піньо.

Значно обережнішою прес-секретарка була у питанні супутникового зв’язку для українських військових. На повторні запитання щодо проблем з обладнанням SpaceX у Єврокомісії відповіли, що "поінформовані про це повідомлення", однак коментувати ситуацію будуть лише після отримання "більшого обсягу інформації".

Інший прес-секретар Єврокомісії Тома Реньє повідомив, що з Україною тривають переговори про її повну інтеграцію в систему Govsatcom. Ця система об’єднує наявні супутникові потужності країн - членів ЄС.

Чому США не попередили Україну про балістичний удар по Києву

Американські журналісти, однак, дійшли інших висновків, ніж європейські чиновники. За даними CBS News, яке посилається на кілька обізнаних джерел, Вашингтон міг навмисно не передати Києву попередні сигнали про запуски російських ракет. Президент України Володимир Зеленський після нічної атаки у вівторок, 13 жовтня, підтвердив, що Київ не отримував жодних попереджень.

"Україна не отримала жодного попередження від наших партнерів", - заявив Зеленський.

Співрозмовники CBS розповіли, що американські чиновники пояснили українським колегам збій системи виявлення запусків "поганою погодою". Українські офіційні особи на умовах анонімності заявили, що не повірили цьому поясненню, і звинуватили США в "грі" з системою. Коли о третій годині ночі в середу Росія запустила нову хвилю балістичних ракет, система, за даними джерел, знову запрацювала.

За інформацією CBS, раніше цього року США вже один раз не надали Україні розвідданих про запуски російських балістичних ракет, пославшись на необхідність перекинути ресурси на Близький Схід. Крім того, адміністрація Трампа на початку тижня погрожувала зупинити передачу розвідданих та закупівлі американської зброї європейськими союзниками для України через механізм PURL, якщо ЗСУ не припинять далекобійні удари по російській енергетиці.

Президент США Дональд Трамп у вівторок під час спілкування з журналістами відкинув звинувачення у згортанні співпраці з Києвом. На запитання журналістів він відповів, що Вашингтон, як і раніше, підтримує Україну, однак пріоритетом для Білого дому залишається мирне врегулювання.

"Ні, не припинили. Ми допомагаємо їм, але насправді ми допомагаємо їм дійти остаточного рішення. Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Ми допомагаємо їм і ділимося розвідданими. Ми хочемо, щоб війна завершилася, тому працюємо з ними та з Росією над тим, щоб її завершити", - сказав Трамп.

Дивіться відео - Трамп заявив, що США продовжують ділитися розвідданими з Україною:

Україна залежить від американської розвідки як в оборонних, так і в наступальних операціях, зокрема від даних супутників та авіаційних датчиків, які фіксують зльоти російської авіації та запуски ракет. Джерела CBS підкреслили, що загалом обмін розвідданими не припинено, а відсутність сигналу перед цими атаками є окремим інцидентом.

За словами Зеленського, в ніч на середу, 14 жовтня, Росія випустила понад 39 балістичних ракет і понад 120 ударних дронів, переважно по енергетичній та критичній інфраструктурі Києва та Харкова. Загинули шестеро людей, близько 600 тисяч залишилися без світла. Обстріли почалися незабаром після того, як Трамп у неділю написав у соцмережі, що Росія та Україна домовилися про "енергетичне перемир’я".

Прибувши в середу до Великої Британії на зустріч із прем’єр-міністром Енді Бернемом, глава держави закликав Вашингтон дати відповідь Москві.

"Удар був абсолютно навмисним і показовим за своїм масштабом - такої демонстративної неповаги Росії до Америки ще ніколи не було. Росія не вважає заяви президента Америки вагомими. Ми просимо Америку та всіх у світі, хто не закриває очі на реальність, відреагувати, і відреагувати жорстко", - написав Зеленський у Telegram.

Як SpaceX обмежила роботу Starlink для ЗСУ

Проблеми з розвідданими доповнилися збоями в іншому критично важливому напрямку - супутниковому зв’язку. Українські чиновники та військові розповіли CBS News, що перебої з обладнанням компанії Ілона Маска почалися ввечері у вівторок і тривали в середу вранці. Колишній міністр оборони України Михайло Федоров ще раніше цього року називав Starlink однією з ключових технологій для фронту, оскільки вона дозволяє підтримувати зв’язок і завдавати ударів в умовах інтенсивної радіоелектронної боротьби.

"У ніч на 14 жовтня без попередження Сил оборони SpaceX в односторонньому порядку обмежила роботу терміналів Starshield ("військовий пакет") під час руху. Це ускладнює виконання місій БПЛА, зокрема перехоплювачів і дронів середньої дальності ураження, та обмежує можливості для логістики на передовій, розвідки та ретрансляції сигналу", - повідомили CBS News джерела в Міністерстві оборони України.

Яке обмеження швидкості встановили для Starlink в Україні

Технічні параметри нових обмежень уточнила Українська правда з посиланням на співрозмовників в оборонному відомстві. Міноборони підтвердило, що SpaceX ухвалила рішення самостійно в ніч з 13 на 14 жовтня, не поінформувавши українське військове командування.

Поріг становить 160 км/год: якщо термінал рухається швидше, з’єднання зникає. Це негативно позначається на місіях безпілотників, насамперед перехоплювачів і дронів середньої дальності, а також на фронтовій логістиці, розвідці та ретрансляції сигналу. Паралельно відомство шукає шляхи врегулювання ситуації із західними союзниками.

"Зараз Міністерство оборони перебуває на зв’язку зі Сполученими Штатами, SpaceX та партнерами по НАТО, збирає дані з усіх підрозділів, а також перевіряє та впроваджує резервні канали зв’язку", - повідомили в Міноборони.

​Starlink / Інфографіка: Главред ​

Як обмеження Starlink вплинули на роботу ППО та ударних дронів ЗСУ

Наслідки нових обмежень для фронту детально описала The Washington Post. Видання нагадує, що Ілон Маск ще у 2023 році погрожував відключити українську армію від сервісу, якщо уряд США не оплачуватиме послугу, і Пентагон тоді погодився платити. ЗСУ використовують захищену військову версію Starshield для ключових операцій, зокрема кампанії ударів середньої дальності на окупованих територіях, а підключені до мережі дрони-перехоплювачі зазвичай розвивають швидкість близько 290 км на годину.

Радник президента з питань військових технологій Сергій Бескрестнов публічно визнав проблему та пов’язав її з напруженістю між Києвом і Вашингтоном.

"Підтверджую, що минулої ночі SpaceX запровадила обмеження швидкості для терміналів Starlink під час руху. Наразі обмеження поширюється на „військовий пакет послуг" StarShield і обмежує швидкість до 100 миль на годину. Очевидно, що цей крок не може бути збігом і пов’язаний із поточною політичною ситуацією", - написав Бескрестнов.

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Раніше ці системи працювали без будь-яких обмежень, що дозволяло Україні швидко й ефективно вражати складні цілі. Засновник фонду, що постачає дрони військовим, і колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко також повідомив про проблему, а пізніше - про ще жорсткіше зниження порогу.

"Ймовірно, компанія „SpaceX" вдалася до таких заходів на прохання адміністрації Трампа. Звичайні термінали супутникового зв’язку зараз працюють", - зазначив Стерненко у Telegram.

Водночас співробітник Міністерства оборони на умовах анонімності закликав не поспішати з висновками. За його словами, у відомстві ще оцінюють ситуацію.

"Міноборони саме ще не знає, чи є ці обмеження результатом зміни політики чи технічним обмеженням. Вони досі намагаються це з’ясувати. Це не обов’язково була якась зловмисна спроба всіх збити", - сказав співрозмовник видання.

Український військовий, чий підрозділ розгорнуто на сході країни, розповів, що підрозділи ППО втратили зв’язок із системою Starshield і не могли перехоплювати дрони та ракети. За його словами, збій також змусив приземлити ударні дрони, які наносять удари по російській логістиці та командних пунктах.

Чи відновила SpaceX роботу Starlink для українських військових

Уже ввечері 14 жовтня з’явилися перші ознаки часткового відновлення. Колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що SpaceX відновила можливість роботи для терміналів у русі, і звернувся безпосередньо до власника компанії.

"Відновлюється можливість підключення до мережі Starlink на швидкостях до 160 км/год. Повне скасування обмеження швидкості на Starshield зараз має вирішальне значення для оборони України. Дякуємо, Ілоне Маску. Ми сподіваємося на вашу подальшу підтримку", - написав Федоров у соцмережах.

Мільярдер Ілон Маск відповів, що не ухвалює таких рішень самостійно, адже системи Starshield належать уряду США і контролюються ним. Відповідальність він переадресував американській владі.

"Будь-які обмеження швидкості чи використання визначаються військовими США і, зрештою, президентом США", - відповів Маск.

Він також додав, що Starlink - це комерційна послуга, використання якої "обмежене цивільною або оборонною діяльністю".

Міноборони України тим часом повідомило журналістам, що обмеження в 161 км/год, як і раніше, діє.

"Однак зараз ми спостерігаємо поліпшення якості зв’язку на швидкостях до 160 км/год", - заявили в оборонному відомстві.

Що Білий дім відповів Україні щодо обмежень Starlink

Пояснень щодо причин обмежень Київ шукав і безпосередньо у Вашингтоні. За даними Axios, у середу ключові радники Володимира Зеленського провели переговори з представниками Білого дому, ЦРУ та Пентагону, щоб з’ясувати, чи стояла американська влада за цим рішенням і як виправити ситуацію.

Адміністрація Трампа запевнила українську сторону, що не має стосунку до проблем зі Starlink. У Білому домі заявили, що не контролюють компанію Маска, а один із співрозмовників Axios додав, що адміністрація має намір звернутися до SpaceX за роз’ясненнями.

Журналіст "Радіо Свобода" Алекс Рауфоглу з посиланням на власні джерела уточнив, що нинішнього порогу в 160 км/год недостатньо для протидії реактивним "Шахедам". За його даними, контракт діє до квітня 2027 року, а оплачує його Німеччина.

"Джерело в Києві повідомило мені, що Україні потрібно відновити необмежену швидкість. Раніше послуга була необмеженою", - написав Рауфоглу.

Ці дані розходяться з повідомленням Reuters, згідно з яким передплату на Starlink для України оплачує Польща. Не виключено, що йдеться про різні контракти, однак підтвердження цьому у джерелах немає.

Як Польща відреагувала на обмеження Starlink для України

Ситуація зі Starlink викликала різку реакцію й у Європі. Reuters пише, що Київ встановлює приймачі SpaceX у багатьох своїх дронах як частину бортових систем наведення, а самі термінали працюють по всій Україні, зокрема на окупованих територіях. Радник президента Сергій Бескрестнов у Telegram підкреслив, що рішення компанії стало несподіванкою для армії.

"Наші сили оборони не отримали попередження про це обмеження, і це призвело до зриву кількох місій", - написав Бескрестнов.

Джерело в Міноборони розповіло агентству, що підрозділи фіксували втрату зв’язку систем наведення навіть на швидкостях удвічі нижчих за заявлені 160 км/год. За словами співрозмовника, Україна перебуває в контакті з компанією, урядом США та НАТО.

Найжорсткіше з усіх відреагувала Варшава, яка, за даними Reuters, оплачує підписки на Starlink замість Києва. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до мільярдера в соцмережі X.

"Гей, @elonmusk, велика людина, ти знову граєш у політику своїми продуктами? Як і твої європейські клієнти, ми стежимо за тобою", - написав Сікорський.

На момент публікації Reuters Маск не відповів. Раніше він називав польського міністра "маленькою людиною" та заявляв, що Польща оплачує "незначну частину витрат" на Starlink. Згодом він також назвав польського міністра "маріонеткою Сороса".

Що Зеленський сказав про Трампа та Starlink в інтерв’ю Пірсу Моргану

Сам Зеленський оцінив дії американської сторони в ефірі британського шоу. Reuters нагадує, що Трамп обернувся проти українського лідера після того, як зняв санкції з російського дизельного палива, щоб знизити ціни на паливо, які злетіли після початку американо-ізраїльської війни з Іраном у лютому. Президент США вимагав від Києва припинити удари по НПЗ РФ і закликав українців замінити главу держави.

У програмі Piers Morgan Uncensored Зеленський сказав, що не має претензій до того, що Трамп перебуває між Києвом і Москвою, але вимагає від нього нейтральності.

"Боляче, коли президент Трамп обирає одну сторону, не нашу сторону. Якщо ти посередині, то повинен залишатися посередині", - сказав Зеленський.

Окремо глава держави прокоментував проблеми з військовою версією сервісу SpaceX, не назвавши винних.

"Це велика помилка... Це рішення призведе до великих людських втрат", - попередив президент.

Слова Трампа про необхідність нового керівника держави Зеленський відкинув.

"Це рішення нашого народу. Ні Трамп, ні Маск, ніхто у світі не може обирати президента чи проводити вибори в інших країнах", - наголосив Зеленський.

Чому Трамп заявив, що Україні потрібен новий президент

Слова Зеленського стали відповіддю на заяву Трампа, зроблену ще 10 жовтня. Президент США в суботу поклав на українського лідера відповідальність за затягування конфлікту з Росією та висловив невдоволення ударами по російських НПЗ.

"Зеленський міг врегулювати цю війну багато разів - багато-багато разів. І він вирішує цього не робити. Гадаю, Україні час отримати нового президента", - заявив Трамп.

Свою критику Трамп пов’язав із внутрішніми пріоритетами США.

"Він хоче створювати проблеми для світу. Він хоче створювати проблеми нашим фермерам, нашим скотарям... тому що Росія постачає значну частину дизельного палива у всьому світі. І ми сказали йому: „Роби що хочеш, але не зачіпай дизель, бо є велика проблема, великий дефіцит". А що він робить? Він іде й зачіпає дизель", - сказав глава Білого дому.

Напередодні Трамп оголосив про угоду з Володимиром Путіним щодо поставок російського дизельного палива на світовий ринок. Ця домовленість може дещо знизити ціни, однак фактично ставить Вашингтон на бік Москви проти України та її ударів по російській енергетиці. Детальніше читайте в матеріалі: Угода Трампа з Путіним за спиною України: які поступки отримала Москва і чому.

Угоду розкритикували союзники, які вводили санкції проти Росії, демократи, а також колишній віцепрезидент США Майк Пенс.

"Рішення президента Трампа зняти санкції з російського палива на тлі триваючих жорстоких атак Путіна на цивільні об’єкти в Україні не має жодного сенсу і є зрадою спадщини та лідерства покійного сенатора Ліндсі Грема", - написав Пенс у X.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережах заступився за главу держави.

"Він очолює нашу націю під час війни - війни за незалежність, свободу та гідність. Він користується підтримкою українського народу, і саме народ має право вирішувати. Заяви з-за кордону лише підтверджують, що він добре виконує свою роботу. Він заслуговує на підтримку", - підкреслив Сібіга в соцмережі X.

Як Трамп пояснив вимогу змінити владу в Україні

Ту саму думку про зміну українського президента Трамп розвинув під час спілкування з пресою перед вильотом з військової бази Ендрюс у Меріленді до Теннессі. Глава Білого дому знову звинуватив Київ у небажанні шукати компроміс із Москвою. За його словами, Вашингтон просив Зеленського не чіпати нафтопереробні заводи через ризик глобальних наслідків, але український лідер не погодився.

"Я пропоную, щоб вони знайшли нового лідера, який вміє домовлятися. Адже він міг би укласти багато угод, але з якихось причин ніколи цього не робить. [...] Не було жодної причини, щоб почалася ця війна між Україною та Росією. Вона почалася через некомпетентність", - сказав Трамп.

Президент США вкотре повторив свою тезу про те, що війни не було б, якби він переміг на президентських виборах 2020 року.

Що Ілон Маск написав про відставку Зеленського

Риторику Трампа підхопив і власник SpaceX. Ілон Маск долучився до обговорення під публікацією акаунта Rapid Response 47, де розмістили відео із заявами президента США про українські удари по російських НПЗ та нібито небажання Києва зупинити бойові дії.

"Зеленський зайшов занадто далеко", - написав мільярдер.

В іншому коментарі на ту саму тему Маск прямо підтримав ідею зміни керівництва в Києві.

"Я згоден, Україні час знайти нового лідера", - заявив бізнесмен.

Пізніше Маск відреагував на допис користувача X про інтерв’ю Зеленського Пірсу Моргану. Автор допису стверджував, що українського президента "найбільше лякає закінчення війни та проведення президентських виборів".

"І ось бійня триває. Зеленському час піти", - відповів Маск .

Чи піде Зеленський у відставку і чи можливі вибори в Україні

На закиди щодо власної легітимності Зеленський відповів у тому ж інтерв’ю Пірсу Моргану. Глава держави заявив, що не має наміру складати повноваження, а голосування в умовах повномасштабної війни вважає нереалістичним.

"Деякі впливові люди хочуть усунути мене з посади президента, тому що я ніколи не визнаю українську землю російською. Звичайно, ні. Ця війна - це моя відповідальність", - відповів Зеленський.

Президент нагадав, що протистояння з Росією розпочалося задовго до його обрання. Він підкреслив, що будь-який наступник продовжить оборону держави.

"До речі, коли я став президентом, Крим і частина Донбасу вже були окуповані. І там був інший - президент Трамп має це знати - був інший президент у моєму кріслі. І тоді була АТО - антитерористична операція, що тривала довгий час. Аж до повномасштабного вторгнення. Я впевнений, що новий чоловік чи жінка захищатиме нашу країну, бо це наш дім", - сказав Зеленський.

Ведучий нагадав, що вибори мали відбутися у 2024 році, і запитав, чи можливе голосування, якого вимагає Трамп. Зеленський оцінив шанси лише в 10%.

"Звичайно, ні. У жодному разі. Кожну годину на нас нападають. Ця масова атака, про яку ми говорили, була вночі, але й вдень те саме: сотні й тисячі дронів-"шахідів" щогодини. Тому з точки зору безпеки вибори проводити не можна. А солдати на фронті... Ми не можемо обирати президента без солдатів, бо вони віддали й віддають свої життя. Вони мають голосувати першими, і я вважаю, що це справедливо", - пояснив президент.

На запитання, чи вважає він, що народ на його боці, Зеленський відповів ствердно.

"Так, звичайно. Я впевнений, що ми, всі українці, на одному боці. У нас лише один ворог - Росія", - сказав глава держави.

Він додав, що закінчення війни відповідає й інтересам самих росіян, які теж хочуть мати майбутнє, але не розуміють, як жити з таким лідером. Зеленський також поставив запитання, хто надасть гарантії безпеки, навіть якщо хтось захоче зробити крок назад.

Дивіться відео - Інтерв’ю Зеленського Пірсу Моргану:

Чи відновить Україна удари по російських НПЗ

Після трьох днів стриманості Київ вирішив переглянути власний мораторій на удари по російських НПЗ. В інтерв’ю Financial Times президент Володимир Зеленський заявив, що обмеження на удари по російських нафтопереробних заводах знято. За його словами, Україна призупинила атаки на енергетику РФ на прохання США, однак Росія продовжила завдавати ударів по українській енергосистемі та вбивати цивільних.

"Блокування [ударів по НПЗ] знято. З нас досить", - заявив президент.

На запитання, чи погодиться Україна знову припинити удари навіть за умови, що Росія їх продовжить, Зеленський відповів, що лише в обмін на додаткові американські ракети-перехоплювачі Patriot. Таку умову він назвав "мінімальною вимогою".

​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Зеленський також розкритикував прагнення Вашингтона укладати ділові угоди з Москвою і заявив, що припинення українських ударів може лише спонукати США та Росію до нових домовленостей, які потенційно забезпечать додаткові кошти для російської військової машини.

"Питання лише в тому, коли відбудеться наступна угода? Можливо, це буде газ?", - сказав президент.

Він наголосив, що співпраця України зі США як із "чесним" і "стратегічним" партнером є важливою для протидії російській агресії. Водночас Зеленський заявив, що не Україна зруйнувала відносини з Вашингтоном.

Президент також застеріг, що розбіжності між США, Європою та Україною допомагають російському диктатору Володимиру Путіну консолідувати російське суспільство і створюють у нього відчуття успіху.

Водночас Зеленський визнав, що вести війну без підтримки США буде дуже складно, і наголосив на необхідності єдності між Вашингтоном, Києвом та європейськими союзниками.

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