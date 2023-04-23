"Я пожертвував 100 млн, а ти?": Маск і Кінг поцапалися через Україну

Знаменитості посперечалися на тему допомоги Україні.

https://glavred.net/world/ya-pozhertvoval-100-mln-a-ty-mask-i-king-pocapalis-iz-za-ukrainy-10465342.html Посилання скопійоване

Ілон Маск відповів Стівену Кінгу / Facebook/elonreevesmusk, Facebook/stephenkingwriter

У Vережі сталася перепалка між скандальним американським мільярдером Ілоном Маском і знаменитим письменником Стівеном Кінгом.

Знаменитості посперечалися на тему допомоги Україні. При цьому вони обмінялися взаємними ковкостями.

Раніше Кінг запропонував власнику Twitter Ілону Маску перерахувати благодійному фонду Сергія Притули гроші, які витрачаються на синю галочку верифікації сторінки письменника в соцмережі.

відео дня

"Я думаю, що Маск повинен віддати мою синю галочку на благодійність. Я рекомендую Фонд Притули, який надає послуги з порятунку життя в Україні. Це всього 8 доларів, тому, можливо, Маск міг би додати трохи більше", — написав Кінг.

Допис Стівена Кінга / @StephenKing

Відповідь Ілона Маска

Ілон Маск у відповідь нагадав про те, що вже пожертвував на допомогу Україні круглу суму.

"Я пожертвував 100 мільйонів доларів Україні, а скільки ти пожертвував?"- написав Маск у відповідь Стівену Кінгу.

Ілон Маск відповів Стівену Кінгу / @StephenKing

У чому причина скандалу

Після того, як Маск купив Twitter, компанія ввела платну послугу "синя галочка" (Twitter Blue). 20 квітня Twitter почав видаляти сині галочки верифікації з акаунтів користувачів, які не підписалися на послугу Twitter Blue, плата за яку становить 8 доларів.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що скандальний американський мільярдер Ілон Маск сів у калюжу, коментуючи події в Україні. Маск пафосно заявив про те, що Революція Гідності в Україні нібито була "переворотом".

Раніше Маск зробив скандальну заяву щодо Криму. Американський мільярдер запропонував Україні сісти за стіл переговорів з Володимиром Путіним і поступитися країні-агресорці Крим.

На цьому Маск не зупинився і зробив нову скандальну заяву. Коментуючи ситуацію в нашій державі, Маск заявив, що нібито "в східних регіонах більшість населення віддає перевагу Росії".

Пізніше стало відомо, що SpaceX нібито звернулася до Пентагону із закликом фінансувати щомісяця послуги Starlink в Україні.

У листі компанія заявила про те, що не може"надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу".

Читайте також: