Чи можливий новий штурм Капітолія: дипломат оцінив імовірність 'колотнечі' у США

Дональд Трамп і його прихильники навряд чи погодяться з поразкою на виборах, вважає Олег Шамшур.

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Дональд Трамп може не погодитися з результатами виборів / Колаж Главред, фото Facebook/Donald J. Trump

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Шамшур оцінив імовірність штурму Капітолія

Трамп не погодиться зі своєю поразкою

Посол України в США (2006-2010) і у Франції (2014-2020) Олег Шамшур прокоментував ситуацію, яка може скластися в США після президентських виборів.

В інтерв'ю Главреду він оцінив побоювання, що в США можуть повторитися події за аналогією зі штурмом Капітолія.

За словами українського дипломата, цей сценарій не є найреалістичнішим, хоча припущення будувати поки що важко.

/ Инфографика Главред

"Це важко передбачити. Думаю, штурму Капітолія не буде", - зазначив співрозмовник.

Водночас він вважає, що Дональд Трамп і його прихильники навряд чи погодяться з поразкою на виборах.

"Але те, що сам Трамп і певна частина його прихильників не погодяться з поразкою, фактично очевидно", - додав Шамшур.

Хто такий Олег Шамшур? Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції. У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

Раніше в ОП озвучили прогноз на тлі виборів у США. За словами глави ОПУ, у Зеленського хороші стосунки і з Гарріс, і з Трампом.

Як повідомляв Главред, президент США Джо Байден стурбований можливими наслідками майбутніх президентських виборів. Риторика кандидата в президенти Дональда Трампа, на його думку, може призвести до "небезпечного результату". Байден наголосив на своїй упевненості в тому, що вибори будуть вільними і чесними. Водночас він не зміг гарантувати, що вибори в США пройдуть мирно.

Дивіться відео - інтерв'ю Олега Шамшура Главреду:

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