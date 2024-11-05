Чи можливий новий штурм Капітолія: дипломат оцінив імовірність 'колотнечі' у США

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- Шамшур оцінив імовірність штурму Капітолія
- Трамп не погодиться зі своєю поразкою
Посол України в США (2006-2010) і у Франції (2014-2020) Олег Шамшур прокоментував ситуацію, яка може скластися в США після президентських виборів.
В інтерв'ю Главреду він оцінив побоювання, що в США можуть повторитися події за аналогією зі штурмом Капітолія.
За словами українського дипломата, цей сценарій не є найреалістичнішим, хоча припущення будувати поки що важко.
"Це важко передбачити. Думаю, штурму Капітолія не буде", - зазначив співрозмовник.
Водночас він вважає, що Дональд Трамп і його прихильники навряд чи погодяться з поразкою на виборах.
"Але те, що сам Трамп і певна частина його прихильників не погодяться з поразкою, фактично очевидно", - додав Шамшур.
Хто такий Олег Шамшур?
Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції.
У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.
Раніше в ОП озвучили прогноз на тлі виборів у США. За словами глави ОПУ, у Зеленського хороші стосунки і з Гарріс, і з Трампом.
Як повідомляв Главред, президент США Джо Байден стурбований можливими наслідками майбутніх президентських виборів. Риторика кандидата в президенти Дональда Трампа, на його думку, може призвести до "небезпечного результату". Байден наголосив на своїй упевненості в тому, що вибори будуть вільними і чесними. Водночас він не зміг гарантувати, що вибори в США пройдуть мирно.
Дивіться відео - інтерв'ю Олега Шамшура Главреду:
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