У США схвалили виділення Україні 12,4 млрд доларів

Палата представників США схвалила виділення Україні 12,4 млрд доларів / колаж ua.depositphotos.com

Палата представників схвалила виділення Україні пакету фінансової допомоги у розмірі 12,4 млрд доларів, повідомляє видання New York Times.

Надалі закон про виділення фіндопомоги передадуть на підпис президенту США Джо Байдену. Вчора Сенат США схвалив цей самий законопроект. Передбачається, що 7,8 млрд доларів буде виділено на оборонні потреби, а 4,5 млрд доларів – на пряму бюджетну підтримку України.

Також цей документ відновлює повноваження Білого дому передавати Україні зброю та обладнання зі складів Міністерства оборони США в новому фінансовому році на суму 3,7 млрд доларів.

США нададуть Україні ще 18 HIMARS

У середу, 28 вересня, Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 1,1 мільярда доларів. У новий пакет допомоги входять:

18 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS та боєприпаси до них,

12 систем "Титан", які використовуються для боротьби з дронами,

близько 300 автомобілів,

десятки вантажівок і причепів для транспортування важкого обладнання,

різні радари, засоби зв'язку і спостереження та іншого спорядження для солдатів тощо.

Раніше повідомлялося, що новий пакет військової допомоги буде однією з відповідей на псевдореферендуми, які РФ провела на тимчасово захоплених територіях України.

Однак пізніше стало відомо, що не все зі списку допомоги від США буде надано найближчим часом. Так, в Пентагоні уточнили, що 18 нових реактивних артилерійських систем HIMARS, обіцяних нашій державі, будуть постачатись протягом декількох років.

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