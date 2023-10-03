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У Росії офіційно звинуватили Буданова в тероризмі

Дмитро Відоменко
3 жовтня 2023, 10:27 оновлено 3 жовтня, 10:33
Країна-агресор Росія заочно звинуватила в тероризмі начальника ГУР Кирила Буданова та інших воєначальників.
Буданов, Слідком
Генералу Буданову в РФ висунули заочні звинувачення / колаж Главред, скріншот з відео, Слідком РФ

Слідчий комітет країни-агресора Росії висунув заочні звинувачення в тероризмі начальнику ГУР Міноборони України генерал-лейтенанту Кирилу Буданову. Про це повідомила в Telegram-каналі пресслужба цього відомства.

Крім звинувачень на адресу Буданова, Слідком РФ також пред'явив звинувачення командувачу ВПС України Миколі Олещуку, командиру 383-го окремого полку дистанційно керованих літальних апаратів ЗСУ Сергію Бурденюку, а також командувачу Військово-морськими силами країни Олексію Неїжпапі.

Агресори стверджують, що зібрали докази нібито "причетності вищого військового керівництва України до атак російських регіонів безпілотниками".

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Також в російському Слідкомі мають намір оголосити в розшук Буданова та інших воєначальників і заочно заарештує їх.

Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов спрогнозував ймовірні терміни війни РФ проти України. На його думку, війна РФ проти України не буде довготривалою.

При цьому Буданов вважає, що після того, як Україна переможе у війні, країна-агресор РФ захоче реваншу. За його словами, Кремлю знадобиться 10 років, щоб відновитися у військовому плані.

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ГУР слідчий комітет РФ війна Росії та України Кирило Буданов
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