У Єгипті для туристів побудували два нових міста: також зʼявилася українськомовна гаряча лінія

Єгипет активно розвиває туристичну галузь / Reuters

У найближчі кілька місяців влада Єгипту відкриє для туристів два нових міста – Аль-Галяля і Аль-Аламін. Одне з них розташоване в 100 км від Каїра на березі Червоного мор, друге – на узбережжі Середземного моря, недалеко від Олександрії.

Глава Мінтуризму Халед аль-Анані також заявив, що у влади в планах звʼязати всі туристичні зони та міста Єгипту транспортними шляхами, в тому числі дешевими перельотами, швидкісними дорогами, залізничними коліями, передає РБК-Україна.

Міністр висловив упевненість, що найближчим часом вартість авіаквитків в країну не зміниться, підкресливши, що влада Єгипту продовжує надавати підтримку авіакомпаніям з інших держав. Зазначимо, що крім популярних в українців Хургади і Шарм-еш-Шейха в Єгипті є й інші туристичні міста: Марса-Алам, Таба, Нувейба, Сафага.

Крім цього, Міністерство закордонних справ України повідомило, що в Єгипті для туристів відкрили українськомовну "гарячу лінію".

"Тепер за номером 196-54 в Єгипті можна українською мовою отримати всі необхідні консультації щодо вашого відпочинку", – заявили у відомстві.

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Відпочинок в Єгипті: що потрібно знати

У червні цього року Єгипту влада скасувала обов'язковий ПЛР-тест на коронавірус при в'їзді в країну. Однак здавати його не потрібно тільки при наявності сертифіката про повну вакцинацію. При цьому, останнє щеплення повинна бути зроблена не менше ніж за два тижні до початку подорожі.

Також Главред писав, що Кіпр скасував необхідність ПЛР-тесту і самоізоляцію для українців. Але мова йде тільки про тих, хто отримав вакцину, схвалену ЄС. Ті, хто вакцинувався CoronaVac або CoviShield під дані ослаблення не потрапляють.

Які вакцини на сьогодні схвалив регулятор ЄС: