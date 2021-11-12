У Білорусі розбилися російські десантники

У Білорусі розбилися десантники з РФ

У білоруському місті Гродно під час навчань розбилися два російських військовослужбовець, які стрибали з парашутом. Загинули офіцер і солдат строкової служби, повідомляє Telegram-канал BYPOL.

"Сьогодні (12 листопада, - ред.) при здійсненні висадки десанту російських ВДВ на полігоні Гозький в Гродненському районі сталося сходження двох парашутистів з згасанням купола одного з парашутів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Telegram-каналу NEXTA Live, російські десантники прибули в Гродненський район у п'ятницю, 12 листопада, для "спільних навчань" з білорусами.

"Як повідомило Міноборони Білорусі, це "перевірка одного з компонентів сил реагування Союзної держави, яка проводиться у зв'язку з нарощуванням військової діяльності поблизу держкордону", - зазначає видання.

У NEXTA Live пояснили, що" військовою діяльністю" в білоруському військовому відомстві називають захист кордонів Литви і Польщі від мігрантів.

читайте такожДесант РФ у степах України: генерал ЗСУ оцінив ймовірність удару з Криму

Як повідомляв Главред, наприкінці вересня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Збройні Сили України встановили, що Росія не повертає всі свої військові підрозділи в пункти колишньої дислокації після завершення бойових навчань Захід-2021. У маневрах були задіяні 19 батальйонно-тактичних груп, які з'явилися в якості посилення, як на російській, так і на білоруській територіях. У кожній групі-близько тисячі осіб, і вони виконують завдання в Південному військовому окрузі, в районах, наближених до українських кордонів.