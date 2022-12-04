'Українці вже реально їдять росіян': білоруські пропагандисти вигадали маячню про Україну

Білоруські пропагандисти вигадали маячню про Україну / Скріншот

Білоруські пропагандисти не відстають від своїх російських колег. Так, білоруський "аналітик" Євгеній Пустовой видав, що в Україні їдять страви, які, ймовірно, приготовані з людей.

Під час однієї з пропагандистських програм ведучий заявив, що в Україні нібито розвивається не "нацизм", а "україзм".

"Українці уже реально їдять росіян. Дуже схожа на людські тіла страва із кричущими назвами – це що? Хіба це не нацизм чи україзм. Це технологія розлюднення", - заявив Пустовой.

Білоруські пропагандисти заявили, що "українці їдять росіян" / Скріншот

Білоруський пропагандист не назвав, що це за "страва" і де її подають, проте обурився на "звірства" українців та закликав білорусів "на таке не піддаватись".

Нагадаємо, раніше адміністрація Твері вирішила, що зйомок пропагандистського фільму "Музикант" про "СВО" Росії проти України на території регіону не повинно бути. Своє рішення вони мотивували "неприпустимістю" появи в області танків з символікою іноземної держави. Раніше колони техніки з українськими прапорами вже налякали місцевих жителів.

Раніше Главред повідомляв, що після нападу Росії на Україну федеральні пропагандистські телеканали втратили значну частину своїх глядачів. Аудиторія каналів, де вранці розповідають про, мовляв, "перемоги над нацистами", вдень про "силу економіки", а вечорами "пропонують" завдати ядерних ударів по Європі, скоротилася на 25%. Росіяни вже не можуть споживати таку кількість пропаганди і йдуть в Інтернет, щоб знайти альтернативну інформацію.

Вас може зацікавити: