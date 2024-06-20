У США почали виготовляти мегапотужні бомби: дістануть навіть глибокі бункери

Потенційними цілями для нових бомб США є підземні бункерні комплекси, в яких Іран ховає свої ракетні установки.

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США розробили надпотужні бомби / колаж: Главред, фото: ОП, defence-ua

У разі великої війни диктатур і демократій, друзі Росії побоюються повітряного нападу з боку США. Іран, КНДР та Китай збільшують виробництво підземних військових бункерів, роблячи їх дедалі глибшими. Втім, у ЗМІ вважають, що зусилля авторитарних режимів можуть виявитися даремними.

Адже у Сполучених Штатів з'явилися бомби, які здатні дістати навіть глибокі бункери. Так, вперше новітня бомба була помічена у березні над пустелею Мохаве, що в Каліфорнії, передає Telegraph.

Тоді фотограф Ян Реккіо зробив фото бомбардувальника Boeing B-1, який заправлявся з танкера. Під носовою частиною фюзеляжу літака було щось незвичайне – велика бомба.

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Фото, зроблені Реккіо, помітив авіаційний експерт Девід Ченчіотті. Саме він з'ясував, що на кадрах зафіксовано новий, рідкісний боєприпас GBU-72 вагою 5000 фунтів, призначений для проникнення вглиб землі і знищення бункерів.

Потенційними цілями для нових бомб США є підземні бункерні комплекси, в яких Іран ховає свої ракетні установки, ескадрилі винищувачів і критично важливі частини свого наростального підприємства з виробництва ядерної зброї. Новий підземний ядерний комплекс, очевидно, перебуває на глибині понад 300 футів під землею.

Північна Корея також сховала частини власного комплексу ядерної зброї під землю. Крім того, вона утримує величезні підземні бази для артилерії, ракет, винищувачів і навіть гелікоптерів, часто викопані в схилах гір.

На підземних базах Китаю розташовані штаби, склади боєприпасів, ядерних боєголовок, склади постачання, повітряні, наземні та військово-морські сили. У КНР є тисячі підземних об’єктів, і що року Пекін будує їх все більше.

Нагадаємо, що у США почали масово виробляти бомби проти ядерних установок. Авіабомба може проникати в землю на глибину до 61 метрів та призначена для поразки сильно укріплених підземних військових об'єктів, передає видання Bloomberg.

Росія запустить виробництво нових бомб, проти яких у ЗСУ нема "протиотрути". Вдосконалення КАБів дозволить РФ наносити точні удари по українських позиціях без значного ризику виявлення та знищення літаків.

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