Ставка на РФ не зіграла: Bloomberg пояснив, до кого тепер 'переметнувся' Китай

Пекін почав використовувати альтернативні маршрути.

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Китай нарощує імпорт іранської нафти, а не російської/ колаж: Главред, фото: скріншот зі звернення Путіна, depositphotos

Про що пише видання:

Російська нафта є під тиском санкцій

Китай нарощує імпорт іранської нафти

Імпорт до Пекіну зріс на 86%

Поставки іранської нафти до Китаю в лютому значно зросли. Як повідомляє Bloomberg, це стало можливим після того, як трейдери змогли обійти логістичні труднощі, спричинені посиленням санкцій з боку США.

Збільшення закупівель іранської сировини відбулося на тлі труднощів із поставками російської нафти також через санкційний тиск з боку США.

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Ключовими факторами зростання стали збільшення кількості перевалок нафти з судна на судно та використання альтернативних приймальних терміналів.

За попередніми підрахунками Kpler, у лютому імпорт іранської нафти до Китаю сягне 1,74 млн барелів на день. Це на 86% більше, ніж у січні, і є рекордним показником з жовтня.

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Китай залишається основним покупцем іранської нафти. Більшість сировини постачається на невеликі незалежні нафтопереробні заводи. Торгівля нафтою є важливим джерелом доходу для Ірану, однак стикається з американськими санкціями, які були посилені ще за адміністрації Дональда Трампа.

Минулого тижня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон має намір скоротити експорт іранської нафти до менш ніж 10% від поточного рівня.

"Китайці, а також, можливо, індійці, купують нафту, що підпадає під санкції, і це неприйнятно", - заявив Бессент.

Партнери дистанціюються від РФ - останні новини

Главред з посиланням на Reuters писав, що Китай обриває співпрацю з РФ. Двосторонній товарообіг між Москвою та Пекіном в листопаді скоротився на 5%.

Вслід за Китаєм, Індія також завдала удару по Росії. Країна відмовилась приймати нафтові танкери, проти яких США ввели санкції.

Згодом видання Reuters резюмувало, що і Китай, і Індія відмовляються від російської нафти. Річ у тім, що американські санкції змушують Азію шукати нових постачальників енергії.

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