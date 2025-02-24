Ставка на РФ не зіграла: Bloomberg пояснив, до кого тепер 'переметнувся' Китай

Про що пише видання:
- Російська нафта є під тиском санкцій
- Китай нарощує імпорт іранської нафти
- Імпорт до Пекіну зріс на 86%
Поставки іранської нафти до Китаю в лютому значно зросли. Як повідомляє Bloomberg, це стало можливим після того, як трейдери змогли обійти логістичні труднощі, спричинені посиленням санкцій з боку США.
Збільшення закупівель іранської сировини відбулося на тлі труднощів із поставками російської нафти також через санкційний тиск з боку США.
Ключовими факторами зростання стали збільшення кількості перевалок нафти з судна на судно та використання альтернативних приймальних терміналів.
За попередніми підрахунками Kpler, у лютому імпорт іранської нафти до Китаю сягне 1,74 млн барелів на день. Це на 86% більше, ніж у січні, і є рекордним показником з жовтня.
Китай залишається основним покупцем іранської нафти. Більшість сировини постачається на невеликі незалежні нафтопереробні заводи. Торгівля нафтою є важливим джерелом доходу для Ірану, однак стикається з американськими санкціями, які були посилені ще за адміністрації Дональда Трампа.
Минулого тижня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон має намір скоротити експорт іранської нафти до менш ніж 10% від поточного рівня.
"Китайці, а також, можливо, індійці, купують нафту, що підпадає під санкції, і це неприйнятно", - заявив Бессент.
Партнери дистанціюються від РФ - останні новини
Главред з посиланням на Reuters писав, що Китай обриває співпрацю з РФ. Двосторонній товарообіг між Москвою та Пекіном в листопаді скоротився на 5%.
Вслід за Китаєм, Індія також завдала удару по Росії. Країна відмовилась приймати нафтові танкери, проти яких США ввели санкції.
Згодом видання Reuters резюмувало, що і Китай, і Індія відмовляються від російської нафти. Річ у тім, що американські санкції змушують Азію шукати нових постачальників енергії.
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Видання Bloomberg
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