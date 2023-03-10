Шойгу самоусунувся, а Путін втратив владу: Гудков розповів, хто зараз керує вторгненням РФ

Шойгу з самого початку заявляв Путіну, що війну з Україною буде неможливо виграти, заявив екс-депутат Держдуми.

Володимир Путін, Сергій Шойгу, Гудков / скріншот YouTube

Окупаційними військами в Україні зараз командують генерали, а не Міністр оборони РФ Сергій і російський диктатор Володимир Путін, заявив опозиціонер, офіцер КДБ у відставці і екс-депутат Держдуми Геннадій Гудков.

Під час ефіру на Фейгін LIVE він розповів, що такою інформацією з ним поділилася "людина, що викликає довіру, яка обіймала багато посад і зараз не чужа путінській еліті".

"Він сказав про Шойгу. Я запитав: "Чи не помиляюся, що генерали взяли владу?". Він каже:"Так, ти не помиляєшся". І Шойгу сам усунувся", - зазначив Гудков.

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За його словами, Шойгу з самого початку заявляв Путіну, що війну з Україною буде неможливо виграти. Також Міністр оборони доповідав про стан російської армії.

Хто такий Геннадій Гудков Геннадій Володимирович Гудков - російський підприємець, політик, опозиціонер, полковник ФСБ Росії у відставці. Голова Центрального комітету Народної партії Російської Федерації (2004-2007), депутат Державної Думи Російської Федерації третього, четвертого, п'ятого і шостого скликань (2001-2012), заступник голови комітету ГД з безпеки, пише Вікіпедія.

"Як мені сказали, він треться об ногу Путіна, демонструючи йому собачу відданість. А по-друге, він його попереджав. Він каже: "звичайно, Володимир Володимирович, ми все виконаємо, зробимо максимум, але у нас така ситуація. Як би нам по повній не залетіти". Він був проти війни, тому що не вірив у швидку перемогу", - сказав Гудков.

Також він зазначив, що генерали перехопили владу у Шойгу і Путіна.

"Але якщо ми подивимося, де зараз Шойгу... Де він? Та ніде. Сидить на Раді Безпеки, хмурить брови, з кам'яною мордою обличчя сидить на нарадах. А хто командує? Герасимов, його генерали. А ось зараз якщо обгидиться... що з ними буде?"- підсумував Гудков.

Нагадаємо, в ГУР Міноборони України раніше заявляли, що в агресорі Росії посилюється конфлікт між Міноборони та ПВК Вагнера. За даними розвідки, конфронтацію посилює сам глава відомства Шойгу, який заявляв про окупацію деяких українських територій, але не згадав про участь у захопленні земель бойовиків Вагнера.

Шойгу в противагу ПВК Вагнера вирішив створити приватну військову компанію Патріот. На думку російського опозиціонера Іллі Пономарьова, ідея приречена на провал. Шойгу зайвий раз продемонстрував свою нездатність керувати військами.

Аналітики Американського "Інституту вивчення війни" (ISW) припускають, що Пригожин перейшов в інформаційний наступ проти російських військових "еліт".

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