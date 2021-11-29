Літак здійснив "вогняну" посадку: двигун палав через зграю птахів, що врізалася в борт

Жертв не було / Associated Press

В Італії літак FR1194 компанії Ryanair, рейсом Лондон Болонья, здійснив аварійну посадку. Борт пілотам вдалося успішно посадити в італійському аеропорту. При цьому у нього був пошкоджений один з двигунів.

Як повідомляє Daily Mail, в літак поблизу до злітно-посадкової смуги в аеропорту Марконі в Болоньї близько 23: 30, врізалася зграя птахів. Журавлі врізалися в лобове скло літака. Вони розбилися і забризкали кров'ю скло, тим самим закривши огляд пілотам.

Кілька птахів засмоктало в правий двигун літака і він вийшов з ладу. Більш того, потім мотор вибухнув полум'ям з-під крила.

На щастя, в результаті аварійної посадки ніхто на борту не постраждав.

Нагадаємо, в Італії померла українська заробітчанка. Жінка померла перед посадкою на літак в міжнародному аеропорту Каподічіно в Неаполі. Їй було 60 років.

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