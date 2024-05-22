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Польща стягує війська на кордон із Білоруссю: у Міноборони розкрили загрози

Юлія Закрепа
22 травня 2024, 19:36
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Міністр оборони Польщі заявив, що від початку року було офіційно зафіксовано 14 тисяч спроб перетину кордону Польщі.
Польща стягує війська на кордон із Білоруссю: у Міноборони розкрили загрози
Польща укріплює кордони біля Білорусі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що вони планують посилити безпеку на кордоні з Білоруссю шляхом збільшення військової присутності.

За словами міністра, останнім часом зросла кількість спроб перетину польсько-білоруського кордону. Він відзначив, що це "організовано нашими ворожими країнами", передає Rzeczpospolita.

Косіняк-Камиш також додав, що станом на 19 травня від початку року було офіційно зафіксовано 14 тисяч спроб перетину кордону. Це на 46% більше, ніж у 2023 році.

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"Ми готові збільшити присутність армії на польсько-білоруському кордоні. Ми захищатимемо польський кордон.... Будемо посилювати служби на польському кордоні. Ми виправлятимемо помилки попередніх років, наших попередників", - додав міністр.

Збройні сили Республіки Польща

Збройні сили Республіки Польща - війська і сили Польщі, мета яких полягає в захисті свободи, демократії, незалежності та територіальної цілісності польської держави.

Війська Польщі складаються із сухопутних військ, військово-морських, військово-повітряних сил, спеціальних військ і військ територіальної оборони.

Головнокомандувач - президент Анджей Дуда.

Загальна чисельність армії Польщі - 193 тисячі осіб.

Нагадаємо, що Анджей Дуда видав важливу заяву, що Польща не передасть Україні Patriot. Він пояснив, що уряд, який перебуває на ранній стадії створення власної системи протиповітряної оборони, не зможе поставити Києву комплекс Patriot.

Стало відомо, що Польща готується до війни з Росією та Білоруссю. У Міноборони Польщі заявили що планують зміцнити свої кордони з РФ та Білоруссю, провести комплексну підготовку та розкрили деталі.

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