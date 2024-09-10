РФ хоче зменишити втрати серед 'мобіків': майор оцінив якість нових мобілізованих

Якщо Росія відправлятиме на війну ненавчених солдатів, то втрати зростуть і в агресора не вистачатиме людей, заявив Олексій Гетьман.

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Військовий експерт розповів про нову хвилю мобілізації в Росії / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ua.depositphotos.com

Якість новобранців до російської окупаційної армії буде значно гіршою порівняно з першою хвилею мобілізації. Проте згодом мобілізовані навчаться. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман.

За його словами, зараз у Росії переважно діє рекрутингова мобілізація, коли люди підписують контракт. Багато з них мають мінімальні знання про військову справу.

"Нові мобілізовані спочатку, безумовно, будуть погано навченими. Хоча зараз у Росії намагаються хоч трошки навчати людей, щоби мінімізувати втрати. Адже якщо посилати на війну ненавчених, втрати зростуть – так навіть у Росії людей не вистачить", - зазначив Гетьман.

Експерт наголосива, що "спочатку ці люди будуть поганими вояками, але потім, на жаль, навчаться".

Дивіться відео чату з Олексієм Гетьманом, в якому він спрогнозувавв перспективи Курської операції та терміни закінчення війни:

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Мобілізація в РФ - думки експертів

Як повідомляв Главред, Володимир Путін може оголосити загальну мобілізацію в Росії після місцевих виборів. За словами військового експерта Олексія Гетьмана, до виборів проводити мобілізацію було б ризиковано через можливий негативний вплив на підтримку правлячої партії.

Соціолог і публіцист Ігор Ейдман вважає, що мобілізація в Росії цілком можлива, але залежить від розвитку ситуації на фронті, зокрема в Донбасі та Курській області.

Росія планує мобілізувати близько 800 тисяч осіб у рамках нової хвилі мобілізації. Колишній депутат Держдуми Геннадій Гудков зазначив, що військкомати в великих містах, таких як Москва, Санкт-Петербург і Краснодар, не здатні впоратися з такою кількістю.

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