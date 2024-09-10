РФ хоче зменишити втрати серед 'мобіків': майор оцінив якість нових мобілізованих

Якість новобранців до російської окупаційної армії буде значно гіршою порівняно з першою хвилею мобілізації. Проте згодом мобілізовані навчаться. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман.
За його словами, зараз у Росії переважно діє рекрутингова мобілізація, коли люди підписують контракт. Багато з них мають мінімальні знання про військову справу.
"Нові мобілізовані спочатку, безумовно, будуть погано навченими. Хоча зараз у Росії намагаються хоч трошки навчати людей, щоби мінімізувати втрати. Адже якщо посилати на війну ненавчених, втрати зростуть – так навіть у Росії людей не вистачить", - зазначив Гетьман.
Експерт наголосива, що "спочатку ці люди будуть поганими вояками, але потім, на жаль, навчаться".
Дивіться відео чату з Олексієм Гетьманом, в якому він спрогнозувавв перспективи Курської операції та терміни закінчення війни:
Хто такий Олексій Гетьман?
Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.
Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.
Мобілізація в РФ - думки експертів
Як повідомляв Главред, Володимир Путін може оголосити загальну мобілізацію в Росії після місцевих виборів. За словами військового експерта Олексія Гетьмана, до виборів проводити мобілізацію було б ризиковано через можливий негативний вплив на підтримку правлячої партії.
Соціолог і публіцист Ігор Ейдман вважає, що мобілізація в Росії цілком можлива, але залежить від розвитку ситуації на фронті, зокрема в Донбасі та Курській області.
Росія планує мобілізувати близько 800 тисяч осіб у рамках нової хвилі мобілізації. Колишній депутат Держдуми Геннадій Гудков зазначив, що військкомати в великих містах, таких як Москва, Санкт-Петербург і Краснодар, не здатні впоратися з такою кількістю.
Читайте також:
- Режим Путіна під загрозою: політтехнолог зізнався, чи буде нова мобілізація в РФ
- РФ планує "таємну мобілізацію" на тлі боїв на Курщині: ЗМІ розкрили плани Кремля
- РФ готова на 90%: Гудков назвав дату оголошення нової хвилі мобілізації
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред