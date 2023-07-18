ППО, боєприпаси і броня для ЗСУ: всі підсумки засідання Рамштайн-14

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів підсумки чотирнадцятої зустрічі з оборони України в форматі Рамштайн.
За його словами, пріоритетом були нові поставки зброї та обладнання. Також партнери створили нові ініціативи.
В Twitter Олексій Резніков зазначив, що Рамштайн-14 показав непохитну підтримку України партнерами.
Підсумки зустрічі Рамштайн-14
- пріоритет - поставка зброї та обладнання, терміново необхідних для звільнення території;
- фокус - ППО, боєприпаси та броня;
- нові ініціативи;
- розвиток ІТ-коаліції, створення коаліції з розмінування.
Резніков подякував союзникам за допомогу, зокрема, главі Пентагону Ллойду Остіну за керівництво Рамштайном.
Допомога Україні
18 липня контактна група з оборони України Рамштайн провела чергову зустріч. Цього разу засідання пройшло в онлайн-режимі.
За результатами зустрічі стало відомо, що Україна отримає від Нідерландів, Люксембургу та Бельгії бронетранспортери M113.
Також стало відомо, що США найближчими днями оголосять пакет допомоги на 1,3 млрд доларів.
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