Путін діє в Україні жорстоко, бо панікує - Джонсон

Борис Джонсон / Reuters

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон порівняв Російський напад на Україну з агресією нацистів за часів Другої світової війни. Як повідомляє місцевий телеканал Sky News, таку заяву він зробив на весняній конференції своєї партії, Консервативної, в курортному місті Блекпул.

Джонсон упевнений, що Путін знаходиться в "стані повної паніки" з приводу можливої революції в Москві, і саме тому він намагається "найжорстокішим чином погасити вогонь свободи в Україні".

"Він боїться, тому що в Україні є вільна преса. В Україні є вільні вибори. І з кожним роком, коли Україна ставала все ближче, хоч і не без помилок, до свободи, демократії і відкритих ринків, він боявся українського прикладу все сильніше", ‒ говорить він.

Джонсон також попередив, що Путін не зупиниться виключно на Україні. А агресія Кремля запустить "початок нової ери залякування у всій Східній Європі" і дасть "зелене світло для диктатора в усьому світі".

Цікавого, що гостем з'їзду консерваторів був надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

читайте також"Ніколи ще Палата громад не чула подібного": Джонсон шокований виступом ЗеленськогоНагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон говорив в інтерв'ю ВВС, що "в одному важливому сенсі Путін вже зазнав невдачі".

Президент Росії не розумів, з чим він зіткнеться, коли введе свої війська в Україну, і не очікував такого сильного опору. Джонсон також зазначив, що Путін скоїв ряд військових злочинів, порівнянних за масштабом з якими не було в Європі з часів Третього рейху, з часів Другої світової війни.