Іран планує передати РФ ракети малої та великої дальності – директор Моссаду

У Моссаді не виключають, що РФ у відповідь може також передати Ірану передову зброю.

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Іран і Росія можуть обмінятися озброєннями / Колаж pixabay, УНІАН

Країна-агресор РФ може отримати від Ірану ракети малої і великої дальності на додаток до дронів-камікадзе Shahed.

Такими даними володіє директор ізраїльської розвідки Моссад Давид Барнеа, йдеться в повідомленні видання Times of Israel.

У зв'язку з цим Ізраїль висловлює стурбованість тим, що Іран продає Росії передову зброю. За його словами, попередні спроби Ірану передати Росії ракети на тлі війни були зірвані.

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Водночас глава Моссаду припускає, що РФ у відповідь може також передати Ірану передову зброю.

"У мене є відчуття, що найближчим часом будуть зірвані інші угоди. Ми боїмося, що росіяни передадуть іранцям те, чого їм не вистачає, передову зброю, яка, безумовно, поставить під загрозу наш світ і, можливо, навіть наше існування тут", - додав Барнеа.

Раніше повідомлялося, що РФ неабияк розлютила Іран: відносини між країнами висять на волосині. Міністерство закордонних справ Ірану вже викликало" на килим " посла Росії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що США таємно послабили санкції проти Ірану. Іран збільшив обсяг виробництва нафти і продає її Китаю.

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