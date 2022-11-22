У країні-агресорці РФ почали боятися, що українці дійдуть до кордону і зможуть піти далі, тому готуються до оборони.
У Бєлгородській області Росії почали будувати "засічну лінію", яка призначена для захисту у разі "нападу" з боку України.
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram. Також він опублікував фотографії, як виглядає ця "засічна лінія".
Про її призначення Гладков розповів під час пресконференції, назвавши її "бєлгородською засічною лінією".
Також він розповів, що Бєлгородська область з квітня займається укріпленням рубежів. Коли Гладкова запитали, чи можливий напад українських військових на територію області РФ, яка межує з Україною, він відповів, нібито у будь-якій ситуації розглядає різні варіанти – оптимістичний, песимістичний і середній.
"Тому ми готуємося до різних варіантів. Сподіваюся, песимістичні варіанти нам не знадобляться, але ми їх активно розглядаємо", – сказав губернатор Бєлгородської області РФ.
Нагадаємо, наприкінці жовтня у Росії поблизу Бєлгорода пролунали потужні вибухи. Відразу після них у місцевих жителів різко зникла електроенергія. Також повідомлялося про пожежу. Місцеві жителі бачили великий стовп диму.
Ще один інцидент у Бєлгородській області Росії стався 6 листопада. У Грайворонському районі області сталася велика пожежа на одному з промислових об'єктів. У мережі публікували відео, на яких видно полум'я і стовп чорного диму на місці пожежі.
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