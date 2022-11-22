Росіяни будують "засічну лінію" на кордоні з Україною і готуються оборонятися/ Telegram Гладков

У Бєлгородській області Росії почали будувати "засічну лінію", яка призначена для захисту у разі "нападу" з боку України.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram. Також він опублікував фотографії, як виглядає ця "засічна лінія".

Про її призначення Гладков розповів під час пресконференції, назвавши її "бєлгородською засічною лінією".

Також він розповів, що Бєлгородська область з квітня займається укріпленням рубежів. Коли Гладкова запитали, чи можливий напад українських військових на територію області РФ, яка межує з Україною, він відповів, нібито у будь-якій ситуації розглядає різні варіанти – оптимістичний, песимістичний і середній.

"Тому ми готуємося до різних варіантів. Сподіваюся, песимістичні варіанти нам не знадобляться, але ми їх активно розглядаємо", – сказав губернатор Бєлгородської області РФ.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Росії поблизу Бєлгорода пролунали потужні вибухи. Відразу після них у місцевих жителів різко зникла електроенергія. Також повідомлялося про пожежу. Місцеві жителі бачили великий стовп диму.

Ще один інцидент у Бєлгородській області Росії стався 6 листопада. У Грайворонському районі області сталася велика пожежа на одному з промислових об'єктів. У мережі публікували відео, на яких видно полум'я і стовп чорного диму на місці пожежі.

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