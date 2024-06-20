Огризко спрогнозував, як саме вирішиться питання війни з путінською Росією

Питання війни України з країною-агресором Росією буде вирішене на полях битв, а не в рамках самітів і конференцій, вважає Володимир Огризко.

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Військове питання з Росією буде вирішено на полях битв, а не в рамках самітів і конференцій - Володимир Огризко / Колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Питання війни України з країною-агресором Росією буде вирішене на полях битв, а не в рамках самітів і конференцій. Про це на чаті в Главреді заявив дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко.

"Я вважаю, що саме на полі бою буде вирішено питання війни з Росією. Ніякі декларації та конференції, на превеликий жаль, на Росію не діють. Україна проводила дуже важливі та корисні конференції щодо Криму - Кримська платформа. Там лунали абсолютно логічні та правильні меседжі, які спрямовувалися учасниками цієї платформи Росії. І якою була відповідь Росії? Жодної. Вона як окупувала, так і досі окупує Крим. Утім, гадаю, ще трошки - і в РФ нарешті зрозуміють, що Крим із географічного півострова незабаром перетвориться на політичний острів, і для Росії там не буде місця: їй доведеться або звідти піти, або приректи свій гарнізон на повне й тотальне знищення. Це вже залежатиме від кровожерливості нинішнього кремлівського керівника", - сказав він.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко - український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). відео дня У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім - незалежної України) - з 1978 року. Перша посада Огризка в зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу преси, яку він отримав одразу після закінчення Київського державного університету ім. Т.Шевченка. У 1992 році Огризку присвоєно ранг надзвичайного і повноважного посла України. З 1992 до 1996 року він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік - посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005 - перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007 року призначений на посаду міністра закордонних справ України в коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнений Верховною Радою за ініціативою Кабміну. 17 березня 2009 року призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Покинув пост разом зі звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив у партію Наша Україна. У липні 2012 року він здав повноваження члена президії та заступника голови політради партії і припинив своє членство в ній. З вересня 2014 р. дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время, Українська правда. З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Глобальний Саміт миру - що відомо

Нагадаємо, 15-16 червня відбувся Саміт миру. У заході взяла участь 101 країна світу. За підсумками Саміту сторони оголосили фінальну декларацію, пропозиції якої потім передадуть країні-агресору.

На наступному Саміті миру має бути поставлено крапку у війні, розв'язаній країною-агресором РФ проти України, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Другий Глобальний саміт миру щодо України може відбутися протягом наступних одного-двох років. Про це в кулуарах Саміту миру в Швейцарії заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

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