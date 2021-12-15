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Нові правила в'їзду до Польщі з 15 грудня: які зміни очікують на українців

15 грудня 2021, 16:51

Вимога відноситься і до осіб, які раніше зробили щеплення від коронавірусу.

Польща, прапор
Для в'їзду до Польщі в обов'язковому порядку знадобиться негативний тест на COVID-19 / УНІАН

Громадянам України для в'їзду на територію Польщі з 15 грудня потрібно буде надати негативний результат тесту на коронавірус SARS-CoV-2. Документ повинен бути польською або англійською мовою. При цьому на момент перетину кордону з собою повинен бути і COVID-сертифікат про вакцинацію. Вимога щодо тесту не поширюється на учнів, які здобувають освіту на території польської держави.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, нові вимоги щодо в'їзду до Польщі для українців актуальні з 15 грудня. Тест на коронавірус повинен бути зроблений не раніше, ніж за 24 години до перетину контрольно-пропускного пункту.

В'їзд до Польщі з України з 15 грудня - які знадобляться документи

  • Сертифікат вакцинації проти COVID-19
  • Негативний тест на коронавірус (ПЛР-тест, або експрес-тест на антиген).

Примітно, що правило стосується і вакцинованих осіб. Люди, у яких є щеплення від коронавірусу, так само повинні продемонструвати наявність негативного тесту на COVID-19.

"Під час перетину кордону, крім сертифіката про вакцинацію, громадяни повинні надати результати негативного діагностичного тесту SARS-CoV-2 польською або англійською мовою, зробленого не раніше ніж за 24 години до перетину кордону, рахуючи з часу, коли тест було зроблено", - уточнили в Держприкордонслужбі.

Кому не потрібно здавати тест при в'їзді до Польщі

  • Учням, які навчаються на території польської держави або в сусідній країні, а також супроводжуючим їх опікунам
  • Дітям, які відвідують дитячі садки у Польщі та сусідніх держав при супроводі їх опікунами.

Підкреслюється, що правила поширюються на громадян усіх країн, які не входять до Європейського Союзу.

читайте такожБільше половини іноземців - з України: до Польщі перебралися вже понад 300 000 українцівНагадаємо, раніше Сейм Польщі вніс зміни до законодавства, згідно з якими на підставі дозволу на сезонну роботу і заяви роботодавця українці зможуть законно працювати у Польщі протягом 2 років.

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