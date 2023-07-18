Ми не можемо допустити, щоб війна в Україні тривала ще 500 днів - Клеверлі

Справедливий і міцний мир - це те, чого хоче міжнародне співтовариство, і Росія повинна зробити цей вибір вже сьогодні та вивести всі свої війська з України.

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Джеймс Клеверлі закликав Путіна закінчити війну / Колаж: Главред, фото: ОПУ, ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького

Світ не може допустити затягування війни в Україні ще на 500 днів. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та закликав російського диктатора Володимира Путіна негайно вивести війська з України й розблокувати Чорне море для судноплавства.

"Ми не можемо допустити, щоб ця війна тривала ще 500 днів", - сказав Клеверлі під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку, передає Укрінформ.

Глава британського МЗС нагадав, що Генасамблея ООН неодноразово закликала до миру, заснованого на принципах Статуту ООН, а також загальному переконанні, що сила не дорівнює праву.

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"План президента Зеленського з десяти пунктів показав шлях вперед. Україна хоче миру. Ми хочемо миру. Весь світ хоче миру", - зазначив Клеверлі.

Він підкреслив, що справедливий та міцний мир - це те, чого хоче міжнародне співтовариство, і Росія повинна зробити цей вибір вже сьогодні, вивівши всі свої війська з України.

"Пане Путін, поверніть свої війська додому, закінчіть цю війну зараз", - заявив Клеверлі.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі назвав найшвидший та єдиний шлях до миру.

"Путін реагує лише на силу своїх супротивників. У грудні 2022 року він відкинув мирний план з 10 пунктів Володимира Зеленського. Тому друзі Великої Британії та України роблять все можливе, щоб Україна здобула перемогу на полі бою. І тому я радий, що Німеччина та США приєдналися до Великої Британії та відправили українцям танки. Дати українцям інструменти, необхідні для завершення роботи – найшвидший і навіть єдиний шлях до миру", – писав Клеверлі в статті для видання Times of Malta.

Глава британського МЗС також заявляв, що очікує успішного контрнаступу Збройних сил України. Водночас Клеверлі зазначив, що варто залишатися реалістами і не завищувати надії щодо результатів, адже це не "голлівудський фільм".

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