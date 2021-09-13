"Ми повинні готуватися": Лукашенко розмістить на кордоні з Україною російські ракети

Олександр Лукашенко має намір закупити російські ракетні комплекси С-400 / Reuters

Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь планує закупівлю російського озброєння більш ніж на $1 млрд, у тому числі зенітно-ракетних комплексів С-400, щоб розмістити їх на кордоні з Україною.

В ході військових навчань "Захід-2021" Лукашенко заявив, що Білорусь з півдня (тобто з України)" починають підігрівати", пише видання " Белта ".

"...Слава Богу, зараз у нас повністю комплексами С-300 перекритий периметр на західному напрямку. Але, як ви знаєте, у нас і південний напрямок додався. Ми з білоруськими генералами та росіянами обговорювали цю тему. Нас починають з півдня підігрівати. А що ще буде... Ми повинні готуватися - 1200 км кордон з Україною. Тому нам доведеться закривати і цей периметр. І ми вели якраз мова про те, що С-400 нам до речі. І він (Володимир Путін - ред.) дав доручення Міністру оборони, щоб з нашими опрацювали ці питання для того, щоб можна було поставити ці комплекси нам", — заявив Лукашенко.

Раніше ми повідомляли, Державна прикордонна служба посилила контроль над кордоном України з республікою Білорусь . У відомстві зазначили, що державний кордон з РБ в цілодобовому режимі патрулюють за допомогою прикордонної авіації, катерів на водних ділянках кордонів і нарядів зі службовими собаками.

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