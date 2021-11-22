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Крим - Україна і силова операція щодо півострову: у президента Болгарії пояснили різку заяву

22 листопада 2021, 19:49

Крим перебуває під контролем Російської Федерації, сказали в пресслужбі Румена Радєва.

Україна, Крим, прапор
У Болгарії визнають Крим територією України і виступають проти анексії півострова Росією / УНІАН

Президент Болгарії Румен Радев вважає анексію українського півострова Крим порушенням міжнародного законодавства. Софія вважає автономну республіку частиною України і підтримує суверенітет та територіальну цілісність держави, чітко артикулюючи таку позицію на міжнародному рівні.

Про це повідомляє місцеве видання Actualno, яке оприлюднило заяву пресслужби глави болгарської держави. У тексті йдеться про те, що Росія, окупувавши Крим, порушила закон, а Болгарія в російсько-українському конфлікті цілком підтримує Україну.читайте також"Підіграв пропаганді РФ": Кулеба різко відповів президенту Болгарії щодо Криму

Президент Болгарії Румен Радев, як стверджується, мав на увазі, що фактично Крим контролює Росія, а питання звільнення півострова не може вирішуватися силовим шляхом.

"З юридичної точки зору Крим належить Україні, і наша країна неодноразово заявляла про підтримку її суверенітету і територіальної цілісності. У той же час, як підкреслив у ході передвиборних дебатів президент Румен Радев, "на даний час" Крим знаходиться під контролем Росії, і більш ніж зрозуміло, що ця проблема не може бути вирішена силою", - зазначено в повідомленні.

Підкреслюється, що у Радєва бачать в ситуації з Кримом проблему, яка призводить до напруженості в Чорноморському регіоні, що безпосередньо впливає на безпеку Болгарії і союзників Софії.

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Заява президента Болгарії про Крим

Президент Болгарії Румен Радев під час передвиборчих дебатів сказав, що "Крим зараз російський". При цьому він назвав неефективними санкції ЄС проти РФ, заявив про важливий вплив Москви в боротьбі з глобальним тероризмом і закликав шукати діалог з Росією.

В Міністерстві закордонних справ України викликали на розмову болгарського посла Костадіна Коджабашева, під час якого йому заявили про неприпустимість подібних заяв з боку президента Болгарії. Дипломатичне відомство вказало на той факт, що такі слова не відповідають політиці офіційної Софії.

Пізніше Румен Радев уточнив, що анексія Криму суперечить закону, однак назвав окупований півострів фактично "російським".

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