"Котел" під Вугледаром: у РФ відповіли російським морпіхам, які влаштували бунт

Російські морпіхи / УНІАН

Російські морпіхи 155-ї бригади поскаржилися на своє командування, через яке вони зазнали величезних втрат у боях на Вуглегірському напрямку в Донецькій області.

Губернатор Приморського краю РФ Олег Кожемяко заявив, що скарги морпіхів РФ можуть бути "вкиданням з боку противника", повідомляє "Настоящее время".

Він заявив, що цю інформацію необхідно перевірити, адже це схоже на фейк, нібито поширений українськими спецслужбами.

"Ми направили це звернення компетентним органам і у військову прокуратуру для з'ясування ситуації. Не виключено, що це вкидання з боку противника - українських спецслужб", — сказав він.

Бунт морпіхів РФ під Вугледаром

Нагадаємо, морпіхи РФ звернулися до глави Примор'я зі скаргою на своє командування, яке кинуло їх у "незрозумілий наступ" в районі Павлівки Донецької області, де вони втратили за чотири дні близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти. Крім того, командування, за словами військовослужбовців "це приховує і занижує офіційні цифри втрат, боячись відповідальності".

У своєму зверненні морпіхи також просили провести перевірку ситуації і надіслати в Україну незалежну комісію "не з Міністерства оборони, де Мурадова кришує Герасимов". На це Кожемяко не відповів, — йдеться в повідомленні.

Раніше в розвідці США заявили, що ЗСУ можуть скористатися слабкістю військ РФ і за 6 тижнів просунутися в Луганській області. Однак російські окупанти ще не програли війну – вони можуть відновити свої військові можливості і здатні до проведення артилерійських операцій.

Днями керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що ЗСУ звільнили ще 9 населених пунктів на Луганщині.

За його словами, складна ситуація в районі Білогорівки, Сватового та Кремінної. Окупанти намагаються штурмувати позиції армії України в Білогорівці, але їм це не вдається.

Інші новини: