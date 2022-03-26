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"Усе скінчиться після смерті чи усунення Путіна": експерт назвав сценарії завершення війни і падіння РФ

26 березня 2022, 12:28

Інтенсивні бої в Україні триватимуть ще до кінця квітня, вважає український соціолог Михайло Вінницький.

Війна Росії проти України не закінчиться, поки при владі в РФ перебуває Володимир Путін, вважає експерт/ Reuters

Війна Росії проти України не закінчиться, поки при владі в РФ перебуває Володимир Путін.

Саме тому питання закінчення війни не лише у силах України. Про це сказав український експерт і соціолог Михайло Вінницький в інтерв’ю виданню "Новое время".

"Війна не завершиться без зняття з влади Путіна. Це варто усвідомити. Це сумно адже показує, що перемога не лише питання наших зусиль. Нам неможливо самостійно перемогти в цій війні. Ми можемо тільки оборонятися і можливо добитися якогось тимчасового перемир’я. А завершити війну мають самі росіяни", – каже експерт.

За його словами, для Росії завершення війни буде дорого коштувати. Коли Путін помре, в Росії розпочнеться криза.

Соціолог нагадав слова Пєскова, що без Путін немає Росії. Тому, коли РФ втратить Путіна, конструкція миру залежатиме від того, якою буде країна-агресорка: розчленованою на частинки чи монолітною. Проте, поки Путін живий, немає сенсу говорити про конструкцію миру, адже будь-яке припинення вогню буде лише короткочасним.

читайте такожУ РФ назвали 4 умови, за яких вони можуть натиснути "ядерну кнопку"Проте переговори про перемир’я з РФ для України зараз є важливими, вважає експерт.

"Справжні розмови про перемир’я розпочнуться, можливо, коли Путін захоче зустрітися з Зеленським. Можливо. А можливо, переговори щодо перемир’я і не відбудуться. В наших інтересах – переговори щодо припинення вогню. І це наша влада на сьогоднішній день робить, вдало і вміло, наскільки це можливо", – каже Вінницький.

Чи близький економічний крах Росії

На сьогодні нікому не відомо, коли може відбутися економічний крах РФ, каже соціолог. Адже це залежить від того, коли буде двірцевий переворот, або коли помре Путін.

"Путін і Гітлер – дуже схожі персонажі. Не можна було передбачити, коли Гітлер пустить собі кулю в лоб. Він чекав до початку канонад Червоної армії на околицях Берліну. Чи Путін та його оточення також так чекатимуть – невідомо. Цього не можна передбачити", – каже експерт.

Також, за його словами, зараз важко судити, скільки в Росії лишилося ресурсів для ведення війни. Адже часто російська техніка боєздатна тільки на папері, їхні ракети не долітають до цілей, а снаряди вибухають не тоді, коли потрібно.

РФ не має жодних перспектив окупації України

За словам експерта, він не бачить жодної перспективи окупації України Росією. Для того, щоб був ризик окупації, має бути згода міст на співпрацю з окупантами. Але українські міста ясно показали, що, м’яко кажучи, не раді російським загарбникам.

"Ми чітко бачимо в Херсоні, Мелітополі, Маріуполі, що окупант не має перспективи співпраці з місцевим населенням. Тому говорити про те, що існують будь-які шанси, що державність не відбудеться, вважаю, немає сенсу", – наголосив він.

На думку експерта, інтенсивні бої в Україні триватимуть ще до кінця квітня.

Нагадаємо, уже низка країн НАТО виступили за відправку миротворців в Україну. Якщо в Україні відбудеться найгірший сценарій, до Європи відправляться десятки мільйонів біженців, вважає Матеуш Моравецький.

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