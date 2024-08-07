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Кандидат у віцепрезиденти США зробив заяву про мир в Україні

Степан Гафтко
7 серпня 2024, 23:13
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Джей ді Венс заявив, що потрібно "вірити у мир в Україні".
Кандидат у віцепрезиденти США зробив заяву про мир в Україні
Кандидат у віцепрезиденти США зробив заяву про мир в Україні / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Х (Twitter) @wsmartin218

Кандидат у віцепрезиденти США Джей ді Венс заявив, що в Україні необхідно просувати мир. Також він в черговий раз підкреслив, що кандидатка в президенти Камала Гарріс боїться Путіна. Таку позицію політик висловив під час виступу у Філадельфії, передає "Голос Америки".

Колега Дональда Трампа підкреслив, що потрібно "приносити мир у цей регіон світу", маючи на увазі Україну. Однак він не сказав, як саме може бути досягнутий мир в Україні.

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Також Венс заявив, що якби президентом США був Трамп, то в Україні не почалась би війна. За його словами, зараз Україні не вистарчає людських ресурсів і скоро не буде ким воювати проти Росії.

"І якщо ви хочете принести мир у цей регіон, вам потрібен перемовник, якого Путін поважає. Чи тут хтось такий є? Очевидно, ми зараз серед упередженої публіки, але чи хтось тут вважає, що Володимир Путін поважає Камалу Гарріс? Вона всіх вас боїться. І вона точно не зможе сісти в аудиторії з Путіним і просувати прийнятний мир", – сказав Венс.

За словами Венса, Дональд Трамп має важелі впливу на Путіна та знає, як їх використовувати.

Вибори президента в США - прогноз та новини

Нагадаємо, що після того, як чинний президент США Джо Байден зняв свою кандидатуру напередодні виборів, основною конкуренткою для Дональда Трампа стала Камала Гарріс.

За словами аналітиків та експертів, вже зараз Гарріс обходить Трампа у передвиборчих опитуваннях.

Раніше стало відомо, що президентські дебати республіканця Дональда Трампа і демократа Камали Гарріс відбудуться 4 вересня.

Вибори президента США 2024

Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.

15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії.

25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін.

У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року.

Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти.

Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому.

У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

Читайте більше про американські вибори та Трампа:

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перемир'я Дональд Трамп президентські вибори в США
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